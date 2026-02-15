छात्रा का सामान और भाई का मोबाइल ले गयी CBI, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में लेटेस्ट अपडेट जानें

सीबीआई मृत छात्रा की कैंची, कलम, कॉपी, किताब, बैग एवं कपड़े सहित सभी सामान अपने साथ ले गयी है। लड़की के भाई का मोबाइल भी जांच के लिए लिया है।

पटना के शंभू हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्रा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। जांच के लिए छात्रा के गांव पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने छात्रा का सामान और उसके भाई का मोबाइल जब्त कर लिया है। रविवार की सुबह करीब नौ बजे शकूराबाद थाना क्षेत्र स्थित मृतक छात्रा के गांव पहुंची है। सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम पांच गाड़ियों से पहुंची है। सीबीआई के आईजी के नेतृत्व में आयी टीम मृतक छात्रा के परिजनों से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। परिजनों से अलग- अलग कमरे में बातचीत की जा रही है।

सीबीआई की टीम करीब सुबह सौढ़े आठ बजे से सवा 12 बजे तक रही। करीब चार घंटे तक परिजनों से विभिन्न बिन्दुओं पर बातचीत की। पूछताछ के बाद मृतक छात्रा के कैंची, कलम, कॉपी, किताब, बैग एवं कपड़े सहित सभी सामान अपने साथ लेकर गयी है। लड़की के भाई का मोबाइल भी अपने साथ ले गयी है। टीम में सीबीआई के आईजी, एसपी सहित 20 सदस्यीय टीम थी। विदित हो कि सीबीआई को केस लेने से एक दिन पहले रात में एसआईटी की टीम भी छात्रा के बैग लेने पहुंची थी। लेकिन छात्रा के पिता के घर में उपस्थित नहीं रहने के कारण परिजनों के द्वारा नहीं दिया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार घर में नीट छात्रा के माता, पिता, भाई, भाभी, फुआ और दादी दादी से पूछताछ की गयी । हर एंगल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। साथ में शकूराबाद थाने की पुलिस भी मौजूद है। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी घर के आसपास मीडियाकर्मी को रहने से मना कर दिया। विदित हो कि 6 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे अलग- अलग निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन बाद में 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गयी थी। इसके बाद इसकी जांच एसआईटी को सौंपी की थी।