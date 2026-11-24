DSP आदिल बिलाल समेत 4 पुलिस वालों के खिलाफ CBI चार्जशीट, युवक की गोली मारकर हुई थी हत्या
बिहार के सासाराम में चर्चित बादल सिंह हत्याकांड में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल समेत चार पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। बादल सिंह की दिसंबर 2024 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सासाराम, नगर संवाददाता। चर्चित बादल सिंह हत्याकांड में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर चार्जशीट में तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल उनके बॉडीगार्ड और दो एसआई को आरोपी बनाया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है। 27 दिसंबर 2027 की रात सासाराम में बादल सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डीएसपी पर हत्या का आरोप लगा था।
शुरुआत में मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। हालांकि, सीआईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए परिजनों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
इन धाराओं में आरोप
परिजनों के अनुसार, सीबीआई ने चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या, धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास, धारा 308 के तहत रंगदारी तथा धारा 238 और 239 के तहत साक्ष्य मिटाने और अपराधी को बचाने से संबंधित आरोप शामिल किए हैं।
इन चार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर
मृतक बादल सिंह के बड़े भाई पिंटू सिंह ने बताया कि सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप पत्र में तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल के अलावा उनके बॉडीगार्ड सिपाही चंद्रमौली नागिया को आरोपी बनाया गया है। वहीं, ट्रैफिक थाने में तैनात तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर भागीरथ कुमार और सुभाष कुमार के नाम भी सीबीआई की चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। आदिल बिलाल फिलहाल समस्तीपुर में रेल डीएसपी के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं।
बर्थडे पार्टी के दौरान हुई थी हत्या
सासाराम में 27 दिसंबर की रात बर्थडे पार्टी कर रहे कुछ युवकों की पुलिस से भिड़ंत्त हो गई थी। इसी दौरान गोली लगने से बादल कुमार सिंह की मौत हो गई। बादल के परिजन ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने गोली चलाई थी। मृतक के पिता ने डीएसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप भी लगाए थे।
मृतक भाई ने एफआईआर में बताया था कि बादल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वहां कुछ लोग शराब पी रहे थे। ट्रैफिक डीएसपी वहां आए और घूस देने की मांग की। जब युवकों ने मना किया तो डीएसपी ने अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बादल की मौके पर ही मौत हो गई।
इस हत्याकांड के बाद सासाराम में तनाव की स्थिति बन गई थी। यह मुद्दा सड़क से सदन तक गूंजा था। बाद में आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल को सासाराम से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।