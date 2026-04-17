सीबीआई ने बिहार के कुख्यात भोला को गुजरात में दबोचा, खौफनाक क्रिमिनल हिस्ट्री हैरान कर देगी

भोला सिंह बिहार के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज 11 मामलों में भी वांछित है। इन मामलों में अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या तथा अवैध हथियार और विस्फोटक अपने कब्जे में रखने से संबंधित अपराध की धाराएं लगी हैं।

Bihar's notorious Bhola arrested in Gujarat: बिहार के कुख्यात अपराधी भोला सिंह को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। पटना जिले के पंडारक निवासी भोला सिंह अपना बदलकर गौतम और अमित शर्मा बनकर वहां रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के दो व्यक्तियों के अपहरण से जुड़े 12 साल पुराने मामले में हुई है।

भोला सिंह बिहार के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज 11 मामलों में भी वांछित है। इन मामलों में अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या तथा अवैध हथियार और विस्फोटक अपने कब्जे में रखने से संबंधित अपराध की धाराएं लगी हैं। बिहार पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, भोला सिंह पर दर्ज मामलों में पूछताछ को लेकर उसे रिमांड पर लिया जायेगा। इसको लेकर संबंधित न्यायालय में आवेदन किये जाने की तैयारी चल रही है। सीबीआई के मुताबिक, कोलकाता के दो निवासी 14 जुलाई 2014 से गुमशुदा हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में भोला सिंह पर आरसी 1(5)/2015 प्राथमिकी दर्ज की है।

2015 से फरार चल था कुख्यात

आरोपित भोला सिंह वर्ष 2015 में इस मामले की जांच शुरू होने के बाद से फरार था और अमित शर्मा के नाम से फर्जी पहचान पत्रों का उपयोग करते हुए सूरत में छिपा हुआ था। सीबीआई ने आरोपित भोला सिंह को उसके छिपने के ठिकाने की पहचान के आधार पर जाल बिछाते हुए सूरत से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के मुताबिक भोला सिंह को कोलकाता पुलिस ने पूछताछ को लेकर रिमांड पर लिया है।

भोला सिंह ने ले रखी है कमांडो की ट्रेनिंग

पंडारक निवासी भोला सिंह ने करीब दो दशक से अधिक समय तक अपराध की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एक स्थानीय बाहुबली जनप्रतिनिधि के लिए काम करने वाले भोला सिंह ने अपराध की दुनिया में आने से पहले सीआरपीएफ में कमांडो की ट्रेनिंग ली थी। कई वारदातों को अंजाम देने के बाद भोला पुलिस और दुश्मनों से बचने के लिए फरार हो गया था । पुलिस ने उसे और उसके भाई मुकेश सिंह को भगोड़ा घोषित करते हुए 3 लाख का इनाम रखा था। हालांकि उसके भाई मुकेश सिंह ने सरेंडर कर जमानत ले ली थी।

भोला की सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय थी। उसकी सुरक्षा में बड़े शूटर शामिल थे। गांव में भी उसने अपना चलंत ठिकाना बना रखा था। 8 जनवरी 2008 को उसने विवेका पहलवान के भाई ठेकेदार संजय सिंह की हत्या कर दी थी। वर्ष 2010 में एक बाहुबली जनप्रतिनिधि के साथ भोला का दो करोड़ रुपए के लिए अदावत शुरू हुई थी। 30 दिसंबर 2013 को पटना के पश्चिमी आनंदपुरी में गैंगवार में उसने कुख्यात राजीव सिंह को भी गोलियों से मार डाला था। इन मामले में भोला के एक सहयोगी को कारबाईन के साथ पुलिस ने पकड़ा था।

वर्ष 2021 में बाढ़ के बाजितपुर रोड में कम्युनिटी हॉल के पास पंडारक पूर्वी के मुखिया प्रिय रंजन कुमार, पंडारक थाने के पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार और ग्रामीण लाल बहादुर की हत्या कर दी गई थी । इसमें भी भोला सिंह का नाम आया था। इस मामले में पुलिस ने भोला सिंह और उसके बड़े भाई मुकेश सिंह की संपत्ति कुर्क कर ली थी। 30 अगस्त 2019 को भोला सिंह और उसके गुर्गों पर बाढ़ एनटीपीसी थर्मल परियोजना के पहाड़पुर वॉच टावर के पास हाईवा चालक को रंगदारी के लिए अगवा करने का आरोप लगा था। इसमें भोला सिंह और उसके भाई मुकेश सिंह को नामजद किया गया था।