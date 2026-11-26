सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इतने नोट उड़ाए गए कि कोई उन्हें समेट नहीं पाया। बाद में झाड़ू की मदद से नोटों को समेटा गया।

मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी 25 नवंबर की रात संपन्न हो गई। घुड़दौड़, वीवीआईपी मेहमान, लाखों लोगों का भोज, राजसी पंडाल, भव्य सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ यह शादी एक मामले को लेकर याद किया जायगा। इस शादी में लाखों रुपये की नोटों की बारिश की गई। शादी के रस्मों में कई दिनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनंत सिंह के समर्थकों और रिश्तेदारों ने जमकर नोट उड़ाए। मौजूद लोगों ने जब नोटों को नहीं उठाया तो उन्हें झाडू से समेटना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बुधवार 25 नवंबर की रात बिहटा से रणविजय सिंह के पुत्र ऋषिकेश कुमार बारात लेकर अनंत सिंह के दरवाजे पर लदमा पहुंचे। भव्य मंच पर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और वैदिक रीति रिवाज के अनुसार कन्यादान की रस्म निभाई गई। ऋषिकेश ने शिवांगी की मांग में वैदिक मंत्रोच्चार और मंगलगीत के बीच संदूर भरा और दुल्हन बनाकर 26 नवंबर की सुबह विदा करवाकर ले गए। इसी बीच शाही विवाह के पंडाल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दस, बीस, पचास रुपए के नोटों को झाड़ू से बुहार कर समेटा गया। यह वीडियो अनंत सिंह की बेटी की शादी का बताया जा रहा है।

जमकर नोट उड़ाए गए दरअसल 25 को बारात से पहले दिन में अनंत सिंह के बेटे का उपनयन संस्कार था और उससे पहले 23 नवंबर को हल्दी एवं 24 नवंबर को मेहंदी-संगीत का आयोजन किया गया। इन सभी मौकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए जिनमें गीत संगीत और नृत्य के कलाकारों ने जलवा दिखाया। संगीत की महफिल में मौजूद अनंत सिंह के समर्थकों और रिश्तेदारों ने कलाकारों पर जमकर नोट उड़ाए। इनमें दस, बीस से लेकर पचास और सौ रूपए मूल्य के नोट शामिल थे। इतने नोट उड़ाए गए कि उन्हें समेटने वाले थक गए। बाद में इन नोटों को झाड़ू और कार्टन के जिल्द से समेटा गया। इसका वीडियो वायरल हो गया।