अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में जमकर हुई पैसों की बारिश, झाड़ू से समेटे गए नोट
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इतने नोट उड़ाए गए कि कोई उन्हें समेट नहीं पाया। बाद में झाड़ू की मदद से नोटों को समेटा गया।
मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी 25 नवंबर की रात संपन्न हो गई। घुड़दौड़, वीवीआईपी मेहमान, लाखों लोगों का भोज, राजसी पंडाल, भव्य सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ यह शादी एक मामले को लेकर याद किया जायगा। इस शादी में लाखों रुपये की नोटों की बारिश की गई। शादी के रस्मों में कई दिनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनंत सिंह के समर्थकों और रिश्तेदारों ने जमकर नोट उड़ाए। मौजूद लोगों ने जब नोटों को नहीं उठाया तो उन्हें झाडू से समेटना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बुधवार 25 नवंबर की रात बिहटा से रणविजय सिंह के पुत्र ऋषिकेश कुमार बारात लेकर अनंत सिंह के दरवाजे पर लदमा पहुंचे। भव्य मंच पर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और वैदिक रीति रिवाज के अनुसार कन्यादान की रस्म निभाई गई। ऋषिकेश ने शिवांगी की मांग में वैदिक मंत्रोच्चार और मंगलगीत के बीच संदूर भरा और दुल्हन बनाकर 26 नवंबर की सुबह विदा करवाकर ले गए। इसी बीच शाही विवाह के पंडाल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दस, बीस, पचास रुपए के नोटों को झाड़ू से बुहार कर समेटा गया। यह वीडियो अनंत सिंह की बेटी की शादी का बताया जा रहा है।
जमकर नोट उड़ाए गए
दरअसल 25 को बारात से पहले दिन में अनंत सिंह के बेटे का उपनयन संस्कार था और उससे पहले 23 नवंबर को हल्दी एवं 24 नवंबर को मेहंदी-संगीत का आयोजन किया गया। इन सभी मौकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए जिनमें गीत संगीत और नृत्य के कलाकारों ने जलवा दिखाया। संगीत की महफिल में मौजूद अनंत सिंह के समर्थकों और रिश्तेदारों ने कलाकारों पर जमकर नोट उड़ाए। इनमें दस, बीस से लेकर पचास और सौ रूपए मूल्य के नोट शामिल थे। इतने नोट उड़ाए गए कि उन्हें समेटने वाले थक गए। बाद में इन नोटों को झाड़ू और कार्टन के जिल्द से समेटा गया। इसका वीडियो वायरल हो गया।
महिला कलाकार ने नहीं ली बख्शीश
शिवांगी की हल्दी की रस्म की रात भी नाच-गान की फिल सजाई गयी। इस दौरान मंच पर महिला डांसरों अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोग नोट भी उड़ा रहे हैं। एक महिला डांसर मंच पर अपनी कला पेश कर रही थी। एक शख्स जमीन पर पड़े कुछ नोटों को हाथों से उठाकर सीधे मंच के करीब पहुंचा और महिला डांसर को देने की कोशिश की। लेकिन महिला डांसर ने पैसे लेने से हाथ जोड़कर मना कर दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें