Bihar Election: प्रशांत किशोर पर राघोपुर में केस दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे

Bihar Election: प्रशांत किशोर शनिवार को अपने काफिले के साथ वैशाली जिले के राघोपुर में गए थे। जिसके बाद अब अंचालाधिकारी के आवेदन पर प्रशांत किशोर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 01:13 PM
Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हैं। इस बीच अब प्रशांत किशोर के लिए कानूनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत किशोर पर राघोपुर में यह केस दर्ज हुआ है।

प्रशांत किशोर शनिवार को अपने काफिले के साथ वैशाली जिले के राघोपुर में गए थे। जिसके बाद अब अंचालाधिकारी के आवेदन पर प्रशांत किशोर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां भाजपा नीत सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, वहीं जन सुराज पार्टी ने बढ़त बनाए रखी है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के गृह क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की।

राघोपुर से अभियान की शुरुआत करते हुए किशोर ने तेजस्वी यादव के “एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने” की अटकलों पर टिप्पणी की, “शायद उनका हश्र उनके सहयोगी राहुल गांधी जैसा होगा, जो 2019 में वायनाड से तो जीत गए लेकिन अपनी पारंपरिक अमेठी सीट हार गए।”

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे 47 वर्षीय प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया। यह इलाका पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर गंगा के उस पार स्थित है और तेजस्वी यादव का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से पैदल यात्रा कर बिहार के गांव-गांव जा रहे पूर्व चुनावी रणनीतिकार किशोर ने शनिवार को कई ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने उनसे शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की।

