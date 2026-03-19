बिहार में अब पुलिस को पीट शराबी को ले भागे, मुकेश सहनी की पार्टी के नेता समेत 34 पर केस

दर्ज प्राथमिकी में शराबियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, छिनतई, महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार तथा पकड़े गए आरोपी को जबरन छुड़ाकर भगाने का आरोप लगाया गया है।

बिहार के मधेपुरा जिले में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की पार्टी के एक नेता पर केस दर्ज किया गया है। यहां उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के बाड़ाटेनी चौक पर गुरुवार की देर शाम शराबियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में 23 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों में वीआईपी के जिलाध्यक्ष ब्रह्मदेव सहनी भी शामिल हैं। यह मामला उदाकिशुनगंज उत्पाद थाना के अवर निरीक्षक राजा बाबू पासवान के आवेदन पर दर्ज किया गया है।

दर्ज प्राथमिकी में शराबियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, छिनतई, महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार तथा पकड़े गए आरोपी को जबरन छुड़ाकर भगाने का आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में अवर निरीक्षक राजा बाबू पासवान ने बताया कि उदाकिशुनगंज मद्य निषेध थानाध्यक्ष के नेतृत्व में नियमित ड्रोन छापेमारी टीम का गठन किया गया था।

टीम में सअनि रिंकी कुमारी, सिपाही भवेश कुमार राम, महिला गृह रक्षक रूपा कुमारी, गृह रक्षक दिपेंद्र कुमार, बबलू कुमार, कपिलदेव कुमार, राजीव कुमार, शुभम कुमार तथा सहरसा ग्रुप सेंटर के सिपाही शामिल थे। टीम बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कोठी टोला में मौजूद थी। इसी दौरान उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के बाड़ाटेनी चौक पर अवैध शराब बिक्री और सेवन की सूचना मिली। सूचना के आधार पर गुरुवार की देर शाम टीम छापेमारी के लिए बाड़ाटेनी चौक पहुंची। छापेमारी टीम को देखते ही कुछ लोग भागने लगे। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी।