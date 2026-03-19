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बिहार में अब पुलिस को पीट शराबी को ले भागे, मुकेश सहनी की पार्टी के नेता समेत 34 पर केस

Mar 19, 2026 10:10 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा
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दर्ज प्राथमिकी में शराबियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, छिनतई, महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार तथा पकड़े गए आरोपी को जबरन छुड़ाकर भगाने का आरोप लगाया गया है।

बिहार में अब पुलिस को पीट शराबी को ले भागे, मुकेश सहनी की पार्टी के नेता समेत 34 पर केस

बिहार के मधेपुरा जिले में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की पार्टी के एक नेता पर केस दर्ज किया गया है। यहां उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के बाड़ाटेनी चौक पर गुरुवार की देर शाम शराबियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में 23 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों में वीआईपी के जिलाध्यक्ष ब्रह्मदेव सहनी भी शामिल हैं। यह मामला उदाकिशुनगंज उत्पाद थाना के अवर निरीक्षक राजा बाबू पासवान के आवेदन पर दर्ज किया गया है।

दर्ज प्राथमिकी में शराबियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, छिनतई, महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार तथा पकड़े गए आरोपी को जबरन छुड़ाकर भगाने का आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में अवर निरीक्षक राजा बाबू पासवान ने बताया कि उदाकिशुनगंज मद्य निषेध थानाध्यक्ष के नेतृत्व में नियमित ड्रोन छापेमारी टीम का गठन किया गया था।

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टीम में सअनि रिंकी कुमारी, सिपाही भवेश कुमार राम, महिला गृह रक्षक रूपा कुमारी, गृह रक्षक दिपेंद्र कुमार, बबलू कुमार, कपिलदेव कुमार, राजीव कुमार, शुभम कुमार तथा सहरसा ग्रुप सेंटर के सिपाही शामिल थे। टीम बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कोठी टोला में मौजूद थी। इसी दौरान उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के बाड़ाटेनी चौक पर अवैध शराब बिक्री और सेवन की सूचना मिली। सूचना के आधार पर गुरुवार की देर शाम टीम छापेमारी के लिए बाड़ाटेनी चौक पहुंची। छापेमारी टीम को देखते ही कुछ लोग भागने लगे। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी।

ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे टीम ने वाहन में बैठा लिया। इसी बीच वहां लोगों की भीड़ जुट गई और छापेमारी टीम पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान सअनि रिंकी कुमारी, शुभम कुमार और राजीव कुमार घायल हो गए, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में कराया गया। आरोप है कि लोगों ने शुभम कुमार के गले से चांदी की चेन तथा सअनि रिंकी कुमारी का नेम प्लेट भी छीन लिया। घटना की वीडियोग्राफी भी किए जाने की बात कही गई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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