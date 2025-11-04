अनंत सिंह के लिए प्रचार कर घिरे ललन सिंह और सम्राट चौधरी, रोड शो के आयोजकों पर केस दर्ज

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Bihar Chuna: जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललन सिंह औऱ सम्राट चौधरी अनंत सिंह के ही समर्थन में रोड शो करने गए थे।

Tue, 4 Nov 2025 07:08 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीेएम सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मोकामा में इन दोनों नेताओं द्वारा निकाली गई रैली में अत्यधिक लंबा काफिला होने के कारण केस दर्ज किया गया है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललन सिंह औऱ सम्राट चौधरी अनंत सिंह के ही समर्थन में रोड शो करने गए थे।

लेकिन इस बीच चुनाव आचार सहिता का उल्लंघन करने के मामले में दोनों नेताओं पर कानूनी शिकंजा कस गया है। ललन सिंह औऱ सम्राट चौधरी के रोड शो में गाड़ियों के ज्यादा लंबे काफिले को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। जिसके बाद रोड शो पर केस दर्ज हुआ है। पटना पुलिस ने रोड शो के आयोजकों पर केस दर्ज किया है।

रोड शो में शामिल गाड़ियां जब्त

मोकामा में सोमवार को आयोजित केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रोड शो के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने सायरन लगी कार सहित दो वाहनों को जब्त कर लिया। वहीं, आयोजक पर केस दर्ज हुआ है।

जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव प्रचार करने सोमवार को मोकामा पहुंचे थे। रोड शो में उनके साथ उपमुख्य मंत्री सम्राट चौधरी भी थे। रोड शो के दौरान काफिले में शामिल सभी कार की जांच की गई। वहीं, सायरन बजाने वाली कार सहित दो वाहनों को प्रशासन ने जब्त कर लिया। डीएम ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर रोड शो के लिए आवेदन देने वाले आयोजक के खिलाफ स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया है।

खुली जीप में सवार हुए ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। खुली जीप में बरहपुर से मोकामा तिराहा चौक तक रोड शो कर एनडीए प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। रोड शो बरहपुर, मोर, शिवनार से थाना चौक होते हुए तिराहा चौक तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया।

चुनाव तक मोकामा में रहेंगे केंद्रीय मंत्री

मोकमा विधानसभा के एनडीए समर्थित उम्मीदवार पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह के दुलारचंद हत्याकांड में जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लिया है। हम सभी का दायित्व है कि एक-एक कार्यकर्ता अनंत सिंह बनकर भारी बहुमत से जीत हासिल करें। उन्होंने कहा कि एक-एक गांव में अनंत सिंह के पक्ष में लोग चुनाव की कमान संभालें ताकि अनंत बाबू जीत जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब चुनाव तक मोकामा में ही रहने की बात कहीं।

