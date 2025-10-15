टिकट कटने के डर से नीतीश कुमार के घर बाहर बैठने वाले गोपाल मंडल पर केस, महेश्वर प्रसाद भी लपेटे में
संक्षेप: सिटी एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि मजिस्ट्रेट की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की छानबीन जारी है। टिकट कटने के डर से जदयू विधायक गोपाल मंडल अचानक सचिवालय थाना क्षेत्र के वीवीआईपी इलाके में धरने पर बैठ गए थे।
पटना के वीआईपी (प्रतिबंधित) इलाके में धरना देने पर भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल और मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के खिलाफ सचिवालय पुलिस ने केस दर्ज किया है। उनपर प्रतिबंधित स्थान पर धरना देने पर कार्रवाई की गई।
हालांकि उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि वे मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। टिकट लिए बिना नहीं लौटेंगे। बताया जाता है कि उनके साथ पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव भी थे। इलाके में शांति भंग होने की आशंका पर दोपहर बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची।
पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानें। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। इस बीच खबर फैल गई कि गोपाल मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी की बात से वरीय पुलिस अधिकारी ने इनकार किया।
JDU में बगावत
बता दें कि जदयू में टिकट कटने और उपेक्षा से नाराज लोगों ने मंगलवार को बगावत कर दिया। जहां पार्टी के भागलपुर सांसद ने इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी इजाजत मांगी। मंगलवार की सुबह भागलपुर के सांसद अजय मंडल का पोस्ट आया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों के चयन में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया।
नाराज सांसद ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो पृष्ठों का पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि वे मुझे इस्तीफा देने की अनुमति प्रदान करें। सांसद ने यह भी आरोप लगा कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पार्टी में बाहरी लोगों को तरजीह देने का भी आरोप लगाया।