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जनसुराज नेता मनीष कश्यप पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप, पश्चिम चंपारण में केस दर्ज

Mar 23, 2026 07:20 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बेतिया/योगापट्टी, पश्चिम चंपारण
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आरोप लगाया है कि पिछले विधान सभा चुनाव में मनीष कश्यप ने 10 लाख रुपये चंदे की मांग की थी। धमकी दिया था कि पैसा नहीं मिला तो 24 घंटे से अधिक नहीं लगेगा काम बंद कराने में। मनीष कश्यप 10-15 लोगों की संख्या में पुल निर्माण वाले जगह पर पहुंचे और वीडियो बनाते हुए गाली देने लगे।

जनसुराज नेता मनीष कश्यप पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप, पश्चिम चंपारण में केस दर्ज

जनसुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप नए कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। पश्चिम चंपारण जिले में मनीष कश्यप के खिलाफ रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया गया है। दरअसल यहां नवलपुर थाना क्षेत्र में पुल निर्माण का काम करा रही उत्तर प्रदेश की त्रिभुवन नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी से 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने के मामले में जन सुराज नेता व यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत सात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गयी है।

थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोमती नगर निवासी संजीत कुमार सिंह की शिकायत पर मनीष कश्यप समेत अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गयी है। वहीं दूसरे पक्ष के रमेश यादव की मां मुस्मात फुलंती देवी की शिकायत पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी संजीत कुमार सिंह समेत अन्य के विरुद्ध मारपीट व रुपये चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गयी है।

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कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी ने आरोप लगाया है कि पिछले विधान सभा चुनाव में मनीष कश्यप ने 10 लाख रुपये चंदे की मांग की थी। धमकी दिया था कि पैसा नहीं मिला तो 24 घंटे से अधिक नहीं लगेगा काम बंद कराने में। मनीष कश्यप 10-15 लोगों की संख्या में पुल निर्माण वाले जगह पर पहुंचे और वीडियो बनाते हुए गाली देने लगे ।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संजीत कुमार सिंह ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मनीष कश्यप अपने कुछ सहयोगियों के साथ मनुआपुल-रतवल मार्ग स्थित चमैनिया पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे थे। यहां खराब निर्माण का आरोप लगाते हुए उन्होंने गाली-गलौज की थी और काम बंद करा देने की धमकी भी दी थी।

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शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि 20 मार्च को वो बेतिया-नवलपुर रोड के पास निर्माणाधीन पुल के लिए कुछ जरुरी सामान खरीदने के लिए नवलपुर बाजार गए थे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद विशाल गुप्ता, बिट्टू, प्रसाद, राजेंद्र गुप्ता समेत अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी।बहरहाल पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों की शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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