भोजपुरी स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज, जानें मामला

भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ है। जिस पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मामला एक मॉल के उद्घाटन समारोह से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने केस दर्ज किया है।

भोजपुरी अभिनेता दिनेशलाल यादव और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे समेत अन्य के खिलाफ मंगलवार को मुजफ्फरपुर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है । यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया है। अन्य आरोपितों में एसडीओ (पूर्वी ) तुषार कुमार, मॉल के मालिक विवेक अग्रवाल और विकास अग्रवाल शामिल हैं। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। अधिवक्ता ने बताया कि विवेक कुमार और विकास कुमार ने कलमबाग चौक के पास स्थित मॉल के उद्घाटन के लिए एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ को आमंत्रित किया था।

चार अक्टूबर को इस मॉल का उद्घाटन हुआ। आम्रपाली और निरहुआ का सड़क पर कार्यक्रम होने के कारण कलमबाग चौक घंटों पूरी तरह जाम रहा। जिसमें एंबुलेंस फंसी रही। जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि एसडीओ (पूर्वी) ने बिना सोचे-समझे इस कार्यक्रम की अनुमति दी। इससे उन्हें और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी मामले को लेकर उन्होने परिवाद दाखिल किया है।