जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल पर केस, होलिका दहन पर बंदूक वाला वीडियो वायरल

भागलपुर जिले के गोपालपुर से पूर्व जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ बरारी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। होलिका दहन पर हाथ में गन लेकर घूमते हुए उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद केस हुआ है।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर बिहार के भागलपुर जिले में केस दर्ज हुआ है। होलिका दहन के दौरान बंदूक लेकर घूमते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बरारी थाने की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनकी लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त किया जा सकता है।

भागलपुर के सिटी डीएसपी प्रथम अजय चौधरी ने मंगलवार को बताया कि हथियार के जब्तीकरण और उनके लाइसेंस की जांच के लिए शस्त्र दंडाधिकारी को पत्र लिखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के बाद आग की कार्रवाई की जाएगी।

वायरल हो रहा वीडियो रात के समय का है। इसमें होलिका दहन किया जा रहा है और गोपाल मंडल अपने हाथ में बंदूक लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, युवा डांस करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पूर्व विधायक के बेटे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

गोपाल मंडल भागलपुर जिले की गोपालपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वे अपने बयानों और कारनामों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया था।

नीतीश के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे गोपाल मंडल उनकी जगह शैलेष मंडल को गोपालपुर से प्रत्याशी बनाया गया और वे जीतकर विधानसभा पहुंचे। टिकट कटने के बाद गोपाल मंडल पटना में सीएम आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे। बाद में पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर चली गई थी।

इसके बाद उन्होंने गोपालपुर सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया था। फिर पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते उन्हें जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया। चुनाव में उनकी बुरी हार हुई। वे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी साढ़े 12 हजार वोट ही पा सके।

गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी वे अपने बड़बोले बयानों से चर्चा में रहते हैं तो कभी पत्रकारों से गाली-गलौज का वीडियो वायरल हो जाता है। दो साल पहले भी उनका खुलेआम हथियार लेकर घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उस समय वे विधायक थे और अपनी कमर में लाइसेंसी बंदूक लेकर भागलपुर के मायागंज अस्पताल में पहुंच गए थे।