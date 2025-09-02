पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले में राहुल-तेजस्वी समेत 4 पर पटना में केस, कल सुनवाई

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले में पटना की अदालत में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत 4 लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। जिस पर कल सुनवाई होगी।

बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के मामले में पटना की एक अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पटना हाई कोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5),61( 1)(2),62, 356, 351 और 353 के तहत मानहानि का मुकादमा दाखिल किया है।

परिवाद पत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश साहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अदालत में यह मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज है। परिवाद पत्र पर सुनवाई कल यानी 3 सितंबर को होगी। आपको बता दें वोटर अधिकार यात्रा के मंच से दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि आरोपी मो. रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।