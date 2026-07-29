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बांकीपुर में वोटिंग से एक दिन पहले प्रशांत किशोर पर केस दर्ज, नीतीश के वीडियो को फर्जी बताने पर फंसे

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले जेडीयू ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीके ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जारी प्रचार वीडियो को फर्जी बताया था।

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नीतीश कुमार के प्रचार वीडियो को एआई जेनरेटेड बताने पर प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज (फाइल फोटो)

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से एक दिन पहले जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी एवं सूत्रधार प्रशांत किशोर फंस गए हैं। पीके के खिलाफ पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज हो गया है। जनता दल यूनाइडेट (JDU) के नेताओं की ओर से पीके के खिलाफ बुधवार को थाने में शिकायत दी गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में वोट मांगने की अपील करते हुए वीडियो जारी किया था। इस वीडियो को प्रशांत किशोर ने फर्जी बताया था। इसी के चलते जेडीयू पीके की शिकायत लेकर पुलिस के पास चली गई।

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एवं एमएलसी नीरज कुमार ने बुधवार को पटना के शास्त्री नगर थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीके ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो को एआई जेनरेटेड बताया था। नीरज ने कहा कि किया कि नीतीश ने मतदाताओं से मतदान करने से संबंधित वीडियो के माध्यम से अपील की है। उन्होंने दावा किया कि यह वीडियो पूरी तरह से सही है और इसमें जेडीयू अध्यक्ष ने खुद भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा है।

नीतीश के वीडियो संदेश को एआई जेनरेटेड और फर्जी बताने के मामले में प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने प्राथमिकी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शास्त्री नगर थाने में नीरज कुमार के साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता शंभुनाथ सिन्हा, चंदन सिंह और संतोष तिवारी भी पहुंचे।

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प्रशांत किशोर ने नीतीश के वीडियो को बताया डीपफेक

जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं बांकीपुर सीट से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में वोट की अपील के वीडियो को डीपफेक बताया था। उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो को एआई से तैयार किया गया है। पीके ने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से हताशा में यह सब कर रही है।

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बांकीपुर में गुरुवार को उपचुनाव के लिए मतदान

बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार 30 जुलाई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम गया। चुनाव आयोग ने बांकीपुर में वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सीट का रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। इस पर बिहार ही नहीं देश भर की नजरें टिकी हुई हैं।

दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। नितिन बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे। बीजेपी ने इस सीट पर युवा कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट दिया। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा गुप्ता से है। वहीं, जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर गए और मुकाबले को रोचक बना दिया। बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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