भरत तिवारी के परिवार पर दर्ज मुकदमा वापस, एफआईआर से हटा पिता और भाई का नाम
भोजपुर जिले के शाहपुर थाने में दर्ज एफआईआर से भरत तिवारी के पिता और भाई का नाम हटा दिया गया है। उन पर आर्म्स एक्ट और भरत को संरक्षण देने का आरोप लगा था। पुलिस पर गोली चलाने के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई थी। भरत तिवारी की 17 जून को एनकाउंटर में मौत हो गई, जिसकी न्यायिक जांच जारी है।
बिहार के भोजपुर के बहुचर्चित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी उर्फ भरत भूषण तिवारी के परिजन को बड़ी राहत मिली है। भरत के परिवार वालों पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है। पुलिस पर फायरिंग के मामले में दर्ज एफआईआर से पिता और भाई का नाम हटा दिया गया है। उस केस में दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और भरत तिवारी को सरंक्षण देने का आरोप लगाया गया था। भोजपुर के एसपी राज की ओर से गुरुवार को इसकी पुष्टि की गई।
बता दें कि 17 जून की सुबह पुलिस पर फायरिंग के मामले में शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के बयान पर भरत तिवारी, उसके पिता काशी नाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 132, 109(1), 351 (2) और 352 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि केस के सुपरविजन के बाद पिता और भाई का नाम उसमें से हटा दिया गया।
भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच शुरू
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। सरकार की ओर से गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा गुरुवार की सुबह बिलौटी पहुंचे। उन्होंने भरत के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनीं और निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिया। उसके बाद मुठभेड़ स्थल का भी बारीकी से अवलोकन कर वहां की जानकारी प्राप्त की।
जांच के दौरान जस्टिस सिन्हा ने परिजन से घटना के बारे में उनके पक्ष को गंभीरता से सुना। साथ ही उनका बयान भी दर्ज किया गया। परिजन ने उनसे कहा कि हथियार फेंकने के बाद गोली मारने का कोई कानून है क्या? इस पर सिन्हा ने कहा कि इसकी गहराई से जांच होगी।
न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को बताया कि स्थायी कार्यालय और ढांचागत सुविधाएं मिलने के बाद मामले की नियमित सुनवाई होगी। पीड़ित पक्ष को बाकायदा समन भेजकर बुलाया जाएगा। मौके पर शाहाबाद डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
17 जून को हुआ था एनकाउंटर, पुलिस वालों पर हत्या का केस
गौरतलब हो कि 17 जून की सुबह पुलिस द्वारा बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ में घायल हुए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजन की शिकायत पर शाहपुर थाने में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। परिवार का आरोप है कि सरेंडर करने के बावजूद भरत तिवारी को गोली मारी गई थी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।