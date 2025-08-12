cartridge Found from hand bag of a passenger at patna airport पटना एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैग में मिला कारतूस, CISF ने दबोचा, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैग में मिला कारतूस, CISF ने दबोचा

सुरक्षा जांच के दौरान उनके हैंड बैग में एक कारतूस मिलने पर सीआईएसएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया। अंकित ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में यात्री ने बैग में कारतूस कैसे आया यह नहीं बता सके।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाTue, 12 Aug 2025 06:51 AM
पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री के हैंड बैग से कारतूस बरामद होने की घटना सामने आई है। अहमदाबाद जाने के दौरान सुरक्षा जांच में बैग में कारतूस मिला। घटना के बाद हवाई अड्डा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। वहीं, कागजी कार्रवाई के बाद यात्री को जेल भेज दिया गया। घटना 6 अगस्त की है, लेकिन मामला सोमवार को प्रकाश में आया।

खगौल निवासी अंकित का स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी-718 से अहमदाबाद का टिकट बना हुआ था। वे फ्लाइट पकड़ने 6 अगस्त को पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। सुरक्षा जांच के दौरान उनके हैंड बैग में एक कारतूस मिलने पर सीआईएसएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया। अंकित ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में यात्री ने बैग में कारतूस कैसे आया यह नहीं बता सके।

वहीं, उनके पास हथियार का कोई लाइसेंस भी नहीं है। जिसके बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हो कि हवाई यात्रा के दौरान हथियार और कारतूस इत्यादि लाने ले जाने पर प्रतिबंध है।

