बेतिया में बेकाबू कार ने बारातियों को रौंदा; दूल्हे के फूफा समेत 3 की मौत, 18 से ज्यादा घायल

पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा गांव में शादी की खुशी मातम में बदल गई। रविवार रात एनएच-727 पार कर रहे बारातियों को बेकाबू कार ने रौंद दिया। हादसे में दूल्हे के फूफा, बस चालक सह मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं डेढ़ दर्जन बाराती व अन्य लोग घायल हो गये। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोगों ने घायलों को लौरिया सीएचसी पहुंचाया। वहां सिर्फ आयुष डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य को जीएमसीएच रेफर कर दिया।

थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने हादसे के बारे में बताया कि तीन लोगों की मौत हुई है। कार को जब्त कर लिया गया है। कार मालिक फरार है। उसकी पहचान की जा रही है। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ने ट्रक को ओवरटेक करने में सड़क पार कर रहे बारातियों को रौंद दिया। अस्पताल में घायलों का इलाज नहीं होने पर बाराती आक्रोशित हो उठे और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। आयुष डॉक्टर समेत स्वास्थ्यकर्मियों से भीड़ ने मारपीट की।

मृतकों की सूची हादसे में नेपाल के कलेया थानाक्षेत्र के भवली चौक के एकवनिया निवासी सत्यनारायण कुशवाहा के पुत्र और दूल्हे के फूफा हरिशंकर कुशवाहा (40), दूल्हे के मामा विशुनपुरवा के ही मुंशी कुशवाहा के पुत्र दिनेश कुशवाहा (25) व बस के मालिक सह चालक शिकारपुर थाने के टीडी कुईयां वार्ड-6 के उमेश महतो के पुत्र राजेश महतो (47) की मौत हो गई।