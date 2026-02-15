पेड़ से टकराई कार, देवघर जा रहे ससुर और बहू की मौत, 1 बच्चे समेत 4 जख्मी; हादसा कैसे हुआ?
चकाई देवघर मुख्य मार्ग में बसबूटिया मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रहे पेड़ से जा टकराई । टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए।
बिहार के जहानाबाद में एक परिवार पर रफ्तार का कहर टूटा। रविवार को चकाई-देवघर मुख्य मार्ग पर चंद्रमंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसबूटिया मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह करीब 8:00 बजे की घटना है। मृतकों में ससुर और बहू शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार जहानाबाद जिले के सिकंदरा प्रखंड के धधोर गांव से एक ही परिवार के छह लोग महाशिवरात्रि को लेकर कार से देवघर पूजा अर्चना करने जा रहे थे। इसी क्रम में चकाई देवघर मुख्य मार्ग में बसबूटिया मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रहे पेड़ से जा टकराई । टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। इस हादसे में कार सवार कृष्णनंदन सिंह 70 वर्ष और उनकी पुत्रवधू रिंकू देवी 48 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई । जबकि ललन कुमार सिंह, प्रिया भारती, खुशबू भारती और 10 वर्षीय बालक गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे
स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर चंद्रमंडी थाना पुलिस एवं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना का कारण चालक को झपकी आ जाना बताया जा रहा है। ड्राइवर जख्मी है। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस इलाके में सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है।
