स्टार्ट करते ही कार में लग गई आग, पास खड़ी 5 बाइक भी जलकर खाक; पटना में अफरातफरी
उधर, आग लगते ही आसपास की दुकानें बंद होने लगीं। पिलर संख्या 65 से 75 के बीच की दुकानें बंद कर दी गई। फुटपाथ को खाली करा दिया गया। फुटपाथ पर सब्जी और फल का ठेला लगाने वाले भागने लगे।
पटना में हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे पिलर नंबर 73 के पास सोमवार की शाम एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया और बगल में खड़ी पांच बाइक तथा दो साइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।
सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और हवाई अड्डा थाना पुलिस को दी गई। घटना को देखते हुए यातायात पुलिस ने नेहरू पथ में इस इलाके के दोनों लेन में वाहनों का परिचालन एक घंटे तक रोक दिया। इसके चलते लगभग तीन किलोमीटर तक जाम लग गया। फ्लाईओवर के नीचे का जाम शेखपुरा तक पहुंच गया। उधर, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यह संयोग था कि आग आसपास की दुकानों में नहीं फैली अन्यथा जानमाल का और अधिक नुकसान होता।
शाम छह बजकर 29 मिनट पर कार में उस समय आग लग गई जब चालक ने गाड़ी को स्टार्ट किया। गाडी स्टार्ट करते ही चिंगारी निकली। इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता कार धू-धू कर जलने लगी। चालक गाड़ी को छोड़कर भाग निकला। आग से जली बाइक वहां एक शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों की थी। घटना के कारण दो घंटे तक इलाके में अफरातफरी मची रही।
फ्लाईओवर के नीचे से सगुना मोड़ आने वाले वाहनों को जगदेव पथ और उसके सामने वाले रास्ते से भेजा गया। जाम से राजाबाजार, खाजपुरा आदि इलाके में रहने वाले लोग परेशान रहे। जहां घटना हुई वहां से फुटपाथी दुकानदारों को भी हटा दिया गया, ताकि जान-माल की क्षति नहीं हो। यातायात डीएसपी-4 ने बताया कि कार किसकी थी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
शॉट सर्किट से लगी आग
फायर बिग्रेड के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि कार में आग शॉट सर्किट होने से लगी, क्योंकि आग की शुरुआत इंजन की ओर से हुई थी। चूकि पेट्रोल गाड़ी थी इसीलिए आग तेजी से फैल गयी।
बंद होने लगी दुकानें
उधर, आग लगते ही आसपास की दुकानें बंद होने लगीं। पिलर संख्या 65 से 75 के बीच की दुकानें बंद कर दी गई। फुटपाथ को खाली करा दिया गया। फुटपाथ पर सब्जी और फल का ठेला लगाने वाले भागने लगे। फ्लाईओवर के ऊपर घटना को देखने वालों की इतनी भीड़ हो गई कि यातायात पुलिस को खाली कराना पड़ा। रात आठ बजे तक इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा।
मरीन ड्राइव के पास भी हुई थी घटना
मरीन ड्राइव पर तीन दिसंबर को भी इसी प्रकार अचानक एक कार में आग लग गई थी। कार पीएमसीएच के एक डॉक्टर की थी। डॉक्टर पीएमसीएच से कार से घर जा रहे थे। इस दौरान डीजल लीक होने से कार में आग लग गई। डॉक्टर कार छोड़कर भागे, जिससे उनकी जान बची। आग इतनी तेज थी पीछे खड़ा एक वाहन भी चपेट में आ गया।