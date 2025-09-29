शराब लदी कार ने 3 को रौंदा, BHU की छात्रा समेत 2 लड़कियों की मौत; पुलिस ने लुटवा दी बोतलें
पूर्णिया-टीकापट्टी एसएच 65 पर शराब लदी हुंडई कार नंबर तीन लोगों को कुचल दिया। घटना में दो छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि एक बच्चा घायल हो गया।
Bihar Accident: बिहार के पूर्णिया में शराब माफिया की बेकाबू कार ने तीन लोगों को रौंद दिया। पूर्णिया-टीकापट्टी एसएच 65 पर सोमवार के अहले सुबह शराब लदी हुंडई कार नंबर बीआर 11 बीआर 8472 ने तीन लोगों को कुचल दिया। घटना में दो छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी , जबकि एक बच्चा घायल हो गया। मृतक बच्ची धमदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बलुआ पंचायत के सखुआटोला निवासी सुरेश हेम्ब्रम की पुत्री राजनंदनी कुमारी एवं गंगा हेम्ब्रम की पुत्री मोनिका कुमारी थीं। मृतक राजनंदनी कुमारी बीएचयू में बीए की छात्रा थी, जबकि मोनिका नवोदय विद्यालय की तैयारी करती थी। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने एसएच 65 को जाम करते हुए जमकर हंगामा मचाया।
धक्का मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में घुस गई। घटना के तुरंत बाद भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में भरी शराब की बोतलों को लुटवा दिया । भवानीपुर पुलिस के द्वारा शराब लुटवाए जाने से घटनास्थल पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और जमकर पुलिस के विरोध मे नारे लगाने लगे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए भवानीपुर पुलिस मौके से खिसक गई। इस दौरान मौजूद लोगों में भवानीपुर पुलिस के प्रति काफी आक्रोश बना रहा।
मौके पर मौजूद लोगों ने प्रसाशन के समक्ष पूछा कि घटना के महज दस मिनट के अंदर भवानीपुर पुलिस मौके पर कैसे पहुंची और पुलिस के द्वारा किसके इशारे पर कार का गेट खोलकर शराब लुटवा दिया गया, जबकि घटनास्थल धमदाहा थाना क्षेत्र में पड़ता है। धमदाहा सीओ कुमार रवींद्रनाथ एवं धमदाहा थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने कहा कि यह जांच का विषय है। इसकी जांच करायी जायेगी।
घटना की जानकारी पाकर धमदाहा सीओ कुमार रवींद्रनाथ, थानाध्यक्ष सरोज कुमार सदलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच आक्रोशितों को समझाने का काम किया। परन्तु सड़क जाम कर रहे आक्रोशित किसी की बात नहीं माने। घटना की जानकारी मिलते ही धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप यादव भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी आक्रोशित लोगों को समझाया।
घटनास्थल पर दोनों मृतक बच्चियों का शव रखकर परिजनों एवं सखुआटोला के लोग जमकर बवाल काटा। मृतकों के मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने शराबबंदी में इतनी मात्रा में शराब गांव तक पहुंचने पर सवाल उठाया।