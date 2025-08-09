नालंदा में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली गाड़ी; कैसे बचा ड्राइवर

आग लगने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार लपटों में घिर गई। फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी गई पर पहुंचने में देर लगी तबतक गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी।

बिहार के नालंदा में एक कार जलकर राख हो गई। नूरसराय थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप एक खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते सुजुकी कंपनी की यह कार धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी बुझाने की हिम्मत नहीं जुटाई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक सहायता पहुंची, तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार कार चालक किसी काम से प्रखंड कार्यालय के पास गाड़ी पार्क कर चला गया था। गनीमत रही कि उस समय कार के भीतर कोई सवार नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। कार में आग लगने के बाद आसपास धुआं और लपटें तेजी से फैलने लगीं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

करीब आधे घंटे बाद थानाध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। कार मालिक की पहचान कर पूछताछ की जाएगी, ताकि आग लगने के सही कारणों का पता चल सके।