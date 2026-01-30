Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscannon shell explodes in a firing zone one killed in blast accident during CRPF personnel arms training
फायरिंग जोन में फटा तोप का गोला; ब्लास्ट में एक की मौत, CRPF जवानों की आर्म्स ट्रेनिंग में हादसा

फायरिंग जोन में फटा तोप का गोला; ब्लास्ट में एक की मौत, CRPF जवानों की आर्म्स ट्रेनिंग में हादसा

संक्षेप:

गया के बाराचट्टी स्थित बिघी फायरिंग जोन में सीआरपीएफ के अभ्यास के दौरान तोप का गोला फट गया। सेवई गांव के दो किशोर चपेट में आए। सौरभ की मौत हो गई, मुकेश गंभीर घायल है। प्रतिबंधित क्षेत्र में दोनों कैसे पहुंचे, जांच का विषय है।

Jan 30, 2026 02:58 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गया
share Share
Follow Us on

गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिघी फायरिंग जोन में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। सीआरपीएफ जवानों द्वारा फायरिंग अभ्यास के दौरान तोप का गोला फटने से दो किशोर उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में सेवई गांव निवासी किशोर सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा किशोर मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वह फायरिंग जोन है, जहां सुरक्षा कारणों से आम लोगों के जाने पर रोक रहती है। ऐसे में दोनों किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे पहुंचे और गोला की चपेट में कैसे आए, यह जांच का अहम मुद्दा बन गया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन और सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व के वर्षों में भी बिघी फायरिंग जोन में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:रीलबाजी में खुलेआम पिस्टल से फायरिंग, फिर बजी ताली; अब युवकों को ढूंढ रही पुलिस