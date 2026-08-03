कैंडिडेट बदला; कोर वोटर टूटे; बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा की हार के क्या कारण

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा की उसके गढ़ में करारी हार के कई कारण बताए जा रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट बदले जाने, कोर वोटर में बिखराव समेत अन्य वजहों से पीके को फायदा मिला। आरजेडी की रेखा गुप्ता भी उपचुनाव में मुकाबले से दूर नजर आईं।

जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का मजबूत किला माने जाने वाली बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहरा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर तीन दशक में पहली बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पौने 2 साल पहले अस्तित्व में आई जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंचे हैं। बांकीपुर में पीके की जीत और भाजपा की हार की क्या वजहें रहीं, इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

बांकीपुर उपचुनाव में हार की भाजपा ने समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को कहा कि चुनाव तैयारी में कहां कमी रह गई, इसका पता लगाया जाएगा। दरअसल, बांकीपुर उपचुनाव के दौरान एनडीए ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर बिहार और केंद्र सरकार में भाजपा, जदयू समेत अन्य घटक दलों के मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में प्रचार एवं रैलियां कीं। इसके बावजूद भाजपा को उसके गढ़ में मिली करारी हार की चर्चा देश भर में हो रही है।

भाजपा ने नामांकन के बाद बदला कैंडिडेट बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को टिकट दिया था। उन्होंने 9 जुलाई को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। हालांकि, दो दिन बाद अभिषेक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। अभिषेक की जगह नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐन मौके पर कैंडिडेट बदलने से मतदाताओं के बीच कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, जिसका असर चुनाव परिणाम पर भी संभावित रूप से देखने को मिला।

प्रशांत किशोर के सामने भाजपा ने साधारण कार्यकर्ता को उतारा बांकीपुर उपचुनाव में जहां एक और जन सुराज पार्टी से संस्थापक खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरे। वहीं, उनके सामने भाजपा ने एक साधारण एवं युवा कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया। वह संगठन में बूथ और मंडल स्तर तक ही सीमित रहे, पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा। जब कैंडिडेट के रूप में नीरज का नाम घोषित किया गया, तब वह बांकीपुर में भाजपा के पर्चे बांट रहे थे।

माना जा रहा है कि कम लोकप्रिय एवं गैर अनुभवी उम्मीदवार को उपचुनाव में पीके के सामने उतारना भाजपा के लिए भारी पड़ गया। जबकि नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के पास बांकीपुर में अजय आलोक, संजय मयूख जैसे अन्य अनुभवी नेता थे, जिनके नामों की चर्चा टिकट के दावेदारों के तौर पर भी चली थी।

युवा वोटरों का पीके को समर्थन? चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव में युवा मतदाताओं (18 से 35 वर्ष) का प्रशांत किशोर को जबरदस्त समर्थन मिला है। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन का थोड़ा बहुत असर इस उपचुनाव पर भी देखा गया। कहा जा रहा है कि भाजपा एवं महागठबंधन को अपने-अपने युवा मतदाताओं का नुकसान हुआ। हालांकि, अधिकतर परंपरागत उम्रदराज मतदाता भाजपा के साथ ही रहे।

भाजपा और राजद के कोर वोटर में पीके ने लगाई सेंध बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने एक नया समीकरण तैयार किया है। चर्चा है कि भाजपा के सवर्ण वोटबैंक खासकर ब्राह्मण मतदाताओं में पीके ने सेंध लगाई। भाजपा को अपने कोर वोटबैंक में भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा, आरजेडी के एमवाई (मुस्लिम यादव) समीकरण को भी उन्होंने तोड़ दिया। आरजेडी के वोटर बड़ी संख्या में जन सुराज की ओर शिफ्ट हो गए।

जन सुराज का घर-घर जनसंपर्क, पीके ने विभिन्न वर्ग को साधा जन सुराज पार्टी ने भाजपा को उसके गढ़ में हराने की तैयारी बहुत पहले से कर दी थी। दो-तीन महीने से प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर में एक्टिव रहे। पीके समाज के अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठकें कर उन्हें साधा। जन सुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर जनसंपर्क किया। उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद पार्टी ने प्रचार अभियान और तेज कर दिया। इसका फायदा यह हुआ कि पीके ने बांकीपुर जीतकर जन सुराज को बिहार विधानसभा में एंट्री दिला दी।