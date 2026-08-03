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कैंडिडेट बदला; कोर वोटर टूटे; बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा की हार के क्या कारण

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा की उसके गढ़ में करारी हार के कई कारण बताए जा रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट बदले जाने, कोर वोटर में बिखराव समेत अन्य वजहों से पीके को फायदा मिला। आरजेडी की रेखा गुप्ता भी उपचुनाव में मुकाबले से दूर नजर आईं।

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बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद समर्थकों का अभिवादन करते प्रशांत किशोर (PTI Photo)

जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का मजबूत किला माने जाने वाली बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहरा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर तीन दशक में पहली बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पौने 2 साल पहले अस्तित्व में आई जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंचे हैं। बांकीपुर में पीके की जीत और भाजपा की हार की क्या वजहें रहीं, इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

बांकीपुर उपचुनाव में हार की भाजपा ने समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को कहा कि चुनाव तैयारी में कहां कमी रह गई, इसका पता लगाया जाएगा। दरअसल, बांकीपुर उपचुनाव के दौरान एनडीए ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर बिहार और केंद्र सरकार में भाजपा, जदयू समेत अन्य घटक दलों के मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में प्रचार एवं रैलियां कीं। इसके बावजूद भाजपा को उसके गढ़ में मिली करारी हार की चर्चा देश भर में हो रही है।

भाजपा ने नामांकन के बाद बदला कैंडिडेट

बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को टिकट दिया था। उन्होंने 9 जुलाई को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। हालांकि, दो दिन बाद अभिषेक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। अभिषेक की जगह नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐन मौके पर कैंडिडेट बदलने से मतदाताओं के बीच कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, जिसका असर चुनाव परिणाम पर भी संभावित रूप से देखने को मिला।

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प्रशांत किशोर के सामने भाजपा ने साधारण कार्यकर्ता को उतारा

बांकीपुर उपचुनाव में जहां एक और जन सुराज पार्टी से संस्थापक खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरे। वहीं, उनके सामने भाजपा ने एक साधारण एवं युवा कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया। वह संगठन में बूथ और मंडल स्तर तक ही सीमित रहे, पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा। जब कैंडिडेट के रूप में नीरज का नाम घोषित किया गया, तब वह बांकीपुर में भाजपा के पर्चे बांट रहे थे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा (PTI File Photo)

माना जा रहा है कि कम लोकप्रिय एवं गैर अनुभवी उम्मीदवार को उपचुनाव में पीके के सामने उतारना भाजपा के लिए भारी पड़ गया। जबकि नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के पास बांकीपुर में अजय आलोक, संजय मयूख जैसे अन्य अनुभवी नेता थे, जिनके नामों की चर्चा टिकट के दावेदारों के तौर पर भी चली थी।

युवा वोटरों का पीके को समर्थन?

चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव में युवा मतदाताओं (18 से 35 वर्ष) का प्रशांत किशोर को जबरदस्त समर्थन मिला है। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन का थोड़ा बहुत असर इस उपचुनाव पर भी देखा गया। कहा जा रहा है कि भाजपा एवं महागठबंधन को अपने-अपने युवा मतदाताओं का नुकसान हुआ। हालांकि, अधिकतर परंपरागत उम्रदराज मतदाता भाजपा के साथ ही रहे।

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भाजपा और राजद के कोर वोटर में पीके ने लगाई सेंध

बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने एक नया समीकरण तैयार किया है। चर्चा है कि भाजपा के सवर्ण वोटबैंक खासकर ब्राह्मण मतदाताओं में पीके ने सेंध लगाई। भाजपा को अपने कोर वोटबैंक में भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा, आरजेडी के एमवाई (मुस्लिम यादव) समीकरण को भी उन्होंने तोड़ दिया। आरजेडी के वोटर बड़ी संख्या में जन सुराज की ओर शिफ्ट हो गए।

Patna, Bihar, India -Aug.03, 2026: Dr. Jahnavi Das, wife of Jan Suraaj Party chief Prashant Kishor, centre, celebrates party's lead in the Bankipur Assembly by-election during the counting of votes, in Patna, Bihar, India, Monday,Aug,03, 2026.(Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

जन सुराज का घर-घर जनसंपर्क, पीके ने विभिन्न वर्ग को साधा

जन सुराज पार्टी ने भाजपा को उसके गढ़ में हराने की तैयारी बहुत पहले से कर दी थी। दो-तीन महीने से प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर में एक्टिव रहे। पीके समाज के अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठकें कर उन्हें साधा। जन सुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर जनसंपर्क किया। उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद पार्टी ने प्रचार अभियान और तेज कर दिया। इसका फायदा यह हुआ कि पीके ने बांकीपुर जीतकर जन सुराज को बिहार विधानसभा में एंट्री दिला दी।

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19 हजार वोटों से जीते प्रशांत किशोर

बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने 19324 वोटों से जीत दर्ज की। कुल 32 राउंड की वोटों की गिनती में पीके को कुल 64151 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के नीरज सिन्हा ने 44827 वोट हासिल किए। वहीं, आरजेडी की रेखा गुप्ता मुकाबले में बहुत दूर नजर आईं। वह 14273 मत पाकर तीसरे नंबर पर रहीं। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी हजार का आंकड़ा पार नहीं कर पाया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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