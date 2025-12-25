केनरा और AXIS बैंक के अफसरों ने ठगों से मिल फर्जी खाते खोले, CBI ने वाराणसी और बेतिया से पकड़ा
जांच में सामने आया कि दोनों बैंक अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलने, उन्हें संचालित करने तथा लेनदेन में साइबर धोखेबाजों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इसके बदले दोनों ने मोटी रिश्वत भी ली। इन्होंने जालसाजों को सिस्टम द्वारा उत्पन्न चेतावनी संकेतों से बचने के तरीके भी बताये।
सीबीआई ने साइबर अपराध से जुड़े मामले में दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पटना से जुड़े इन दोनों बैंककर्मियों की वाराणसी और बेतिया से गिरफ्तारी हुई है। इनपर साइबर अपराधियों के साथ साठ-गांठ कर फर्जी बैंक खाता खोलने का आरोप है। इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में धन हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था।
सीबीआई ने बयान जारी कर बताया है कि डिजिटल उपकरणों के विश्लेषण व प्रमाण के आधार पर केनरा बैंक पटना की तत्कालीन सहायक प्रबंधक शालिनी सिन्हा और एक्सिस बैंक पटना के तत्कालीन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट अभिषेक कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गये हैं। शालिनी पांच साल पहले ही चितईपुर ब्रांच में नियुक्त हुई हैं।
जांच में सामने आया कि दोनों बैंक अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलने, उन्हें संचालित करने तथा लेनदेन में साइबर धोखेबाजों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इसके बदले दोनों ने मोटी रिश्वत भी ली। इन्होंने जालसाजों को सिस्टम द्वारा उत्पन्न चेतावनी संकेतों से बचने के तरीके भी बताये। इससे पहले सीबीआई ने देशभर में 61 स्थानों पर छापेमारी कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे।