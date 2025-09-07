साइकिल से प्रचार, विधायक बने तो पहनी चप्पल; ऐसे थे हरसिद्धि के MLA युगल किशोर प्रसाद सिंह

Bihar Assembly Election: युगल किशोर प्रसाद सिंह को 1972 में जनता पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। वे नंगे पैर बिना चप्पल पहने सिर पर पगड़ी बांधे चुनावी दंगल में कूद पड़े।

Bihar Assembly Election: आजादी के बाद पहली बार 1952 से चुनाव हो रहा था। हरसिद्धि विधानसभा से स्थानीय समाजवादी नेता युगल किशोर प्रसाद सिंह अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस चुनाव में कूद पड़े। वे सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार मिली। इसके बाद लगातार चुनाव में खड़े होते रहे लेकिन जीत नहीं पाए। 1972 में चुनाव मैदान में जाने से पहले उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक वे विधायक का चुनाव नहीं जीतते तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। वे चुनाव लड़े लेकिन यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसके बाद अगले पांच साल वे बिना चप्पल पहने खाली पैर जनता के बीच जाते रहे। धूप हो या कड़ाके की सर्दी, वे गांव-गांव जनसेवा में जुटे रहे।

अब बारी 1977 के विधानसभा चुनाव की थी। युगल किशोर प्रसाद सिंह को जनता पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। वे नंगे पैर बिना चप्पल पहने सिर पर पगड़ी बांधे चुनावी दंगल में कूद पड़े। इस बार उनकी प्रसिद्धि ने हरसिद्धि विधानसभा सीट से उन्हें जीत का सेहरा बांधा। उनकी जीत से उनके समर्थकों में खुशी छा गई थी। जीत पर जोश और उत्साह चरम पर था। तभी समर्थकों ने विधायक बने युगल किशोर प्रसाद सिंह को उनका संकल्प याद दिलाया।

चंदा से जनता ने दिया धोती, कुर्ता, पगड़ी, छाता और चप्पल

जीतने के बाद समर्थकों ने उसी जगह चंदा इकट्ठा किया। कोई दस पैसा तो किसी ने 25 पैसा चंदा दिया। विधायक बने युगल किशोर प्रसाद सिंह के लिए बाजार से चप्पल, धोती, कुर्ता, पगड़ी व छाता खरीदा। समर्थकों ने उन्हें भेंट कर किया। इसके बाद जीप पर बैठाया और विजय जुलूस निकाला।

पैदल व साइकिल की सवारी से किया प्रचार

युगल किशोर प्रसाद सिंह हरसिद्धि प्रखंड के हरपुर राय ग्राम के रहने वाले थे। वे कभी पैदल तो कभी साइकिल से चुनाव प्रचार में निकलते थे। एक दिन में दो से तीन गांव में ही प्रचार कर पाते थे। जिस गांव में शाम हो जाती वहीं रात बिताते थे। जिस गांव में रात बिताते थे,उसी गांव में उनके समर्थक भोजन की व्यवस्था करते। रात बिताने के बाद अगली सुबह अगले गांव में समर्थकों के साथ निकल जाते थे।