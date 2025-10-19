Hindustan Hindi News
पुलिस के स्टीकर वाली गाड़ी से चुनाव प्रचार; महुआ में तेज प्रताप यादव पर एफआईआर

संक्षेप: जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में महुआ में प्राथमिकी दर्ज हुई है। बताया जा रहा कि पुलिस के स्टीकर वाली गाड़ी से चुनाव प्रचार किया जा रहा था। 

Sun, 19 Oct 2025 07:00 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अंचलाधिकारी ने महुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा कि वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज हुआ है। जिसमें एक बोलेरो गाड़ी पर पुलिस का लोगो और नीली और लाल रंग की लाइट लगी हुई थी, जो रैली के आगे एस्कॉर्ट करते हुए दिखाई दी।

चुनाव प्रचार में पुलिस का लोगो लगी गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव के ऐलान के बाद ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। तेज प्रताप यादव ने भी महुआ सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान शपथ पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप के पास कुल 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 91.65 लाख रुपये की चल संपत्ति और 1.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।

तेज प्रताप पर 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें धारा 324, 302, 120B, 341, दहेज उत्पीड़न, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर प्रावधानों के केस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से किसी में भी अब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।आपको बता दें तेज प्रताप यादव की जेजेडी ने बिहार चुनाव के लिए अभी तक 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है।

हाल ही में बरौली से पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी भी चर्चा में आए थे। जब वो हथकड़ी में नामांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनहोने रोते हुए गाना भी गाया था। कई आपराधिक मामलों में धर्मंद्र क्रांतिकारी सजा काट रहे हैं। और जेल में बंद हैं।