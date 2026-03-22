Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में यहां गाय ने दो मुंह और चार आंख वाले बछड़े को दिया जन्म, देखने के लिए उमड़ी भीड़

Mar 22, 2026 11:20 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, हवेली खड़गपुर, मुंगेर
share

ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों में कौतूहल बढ़ जाता है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना को देखने के लिए लोग लगातार यहां आ रहे हैं।

बिहार में यहां गाय ने दो मुंह और चार आंख वाले बछड़े को दिया जन्म, देखने के लिए उमड़ी भीड़

बिहार में अजीबोगरीब बछड़े के जन्म के बाद लोगों के बीच कौतूहल मच गया है। मुंगेर जिले में एक पशुपालक के घर में जिस बछड़े ने जन्म लिया है उसके मुंह दो मुंह और चार आंखे हैं। यह बात जब इलाके के लोगों को पता चली तब बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। जानकारी के मुताबिक, रविवार को हवेली खड़गपुर प्रखंड के प्रसन्नडो गांव स्थित दक्षिण टोला में उस समय अचानक ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जब गांव में एक आश्चर्यजनक घटना की खबर फैल गई। यहां स्वर्गीय बैकुंठ सिंह के पुत्र अमित सिंह उर्फ टिंकू की गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है, जिसके दो मुंह और चार आंखें हैं। इस दुर्लभ बछड़े को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे।

ग्रामीणों के अनुसार, जैसे ही बछड़े के जन्म की जानकारी फैली, लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे ईश्वरीय संकेत के रूप में देख रहे हैं। पशुपालक अमित सिंह ने बताया कि उनकी गाय ने पहले भी सामान्य बछड़ों को जन्म दिया है, लेकिन इस बार का यह जन्म बेहद अलग और आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि बछड़ा फिलहाल जीवित है। हालांकि, इस प्रकार के जन्म को पशु चिकित्सकों के अनुसार जन्मजात विकृति कहा जाता है, जो गर्भावस्था के दौरान किसी कारणवश विकसित हो जाती है।

ये भी पढ़ें:भिखारी ठाकुर का ‘गबर घिचोर’ और सोना मोहपात्रा बांधेंगी समा, बिहार दिवस की धूम
ये भी पढ़ें:बिहार में बच्चों का अनाज और पैसा डकार गए, 200 हेडमास्टर को देना होगा जवाब

हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों में कौतूहल बढ़ जाता है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना को देखने के लिए लोग लगातार प्रसन्नडो गांव पहुंचकर इस अनोखे बछड़े को देख रहे हैं और आश्चर्य जता रहे हैं।

लखीसराय में बकरी के बच्चे को 2 मुंह और 4 आंखें

आपको याद दिला दें कि साल 2024 में बिहार के ही लखीसराय जिले से भी एक ऐसी ही खबर आई थी। यहां कजरा में बकरी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जिसके दो मुंह और चार आंखें थीं। उस वक्त भी बकरी के बच्चे को देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां आ रहे थे। कई लोग इसे कुदरत का करिश्मा भी कह रहे थे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

ये भी पढ़ें:बिहार में अब फल्गु नदी पर मरीन ड्राइव, इस जिले को जाम से मिलेगी बड़ी राहत
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Munger News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।