बिहार में यहां गाय ने दो मुंह और चार आंख वाले बछड़े को दिया जन्म, देखने के लिए उमड़ी भीड़

ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों में कौतूहल बढ़ जाता है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना को देखने के लिए लोग लगातार यहां आ रहे हैं।

बिहार में अजीबोगरीब बछड़े के जन्म के बाद लोगों के बीच कौतूहल मच गया है। मुंगेर जिले में एक पशुपालक के घर में जिस बछड़े ने जन्म लिया है उसके मुंह दो मुंह और चार आंखे हैं। यह बात जब इलाके के लोगों को पता चली तब बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। जानकारी के मुताबिक, रविवार को हवेली खड़गपुर प्रखंड के प्रसन्नडो गांव स्थित दक्षिण टोला में उस समय अचानक ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जब गांव में एक आश्चर्यजनक घटना की खबर फैल गई। यहां स्वर्गीय बैकुंठ सिंह के पुत्र अमित सिंह उर्फ टिंकू की गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है, जिसके दो मुंह और चार आंखें हैं। इस दुर्लभ बछड़े को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे।

ग्रामीणों के अनुसार, जैसे ही बछड़े के जन्म की जानकारी फैली, लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे ईश्वरीय संकेत के रूप में देख रहे हैं। पशुपालक अमित सिंह ने बताया कि उनकी गाय ने पहले भी सामान्य बछड़ों को जन्म दिया है, लेकिन इस बार का यह जन्म बेहद अलग और आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि बछड़ा फिलहाल जीवित है। हालांकि, इस प्रकार के जन्म को पशु चिकित्सकों के अनुसार जन्मजात विकृति कहा जाता है, जो गर्भावस्था के दौरान किसी कारणवश विकसित हो जाती है।

हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों में कौतूहल बढ़ जाता है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण हिमांशु कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना को देखने के लिए लोग लगातार प्रसन्नडो गांव पहुंचकर इस अनोखे बछड़े को देख रहे हैं और आश्चर्य जता रहे हैं।