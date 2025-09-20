C DAC scientists developing software to crack down on cyber fraud in Bihar know EOU plan बिहार में साइबर फ्रॉड पर कसेगा नकेल, सी-डेक के वैज्ञानिक बना रहे सॉफ्टवेयर; EOU का प्लान समझिए, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में साइबर फ्रॉड पर कसेगा नकेल, सी-डेक के वैज्ञानिक बना रहे सॉफ्टवेयर; EOU का प्लान समझिए

साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस(ईओयू) सी-डेक से मिलकर सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोSat, 20 Sep 2025 06:26 AM
बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने को जल्द ही साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) शुरू होगा। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अधीन एसओसी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने 14.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से साइबर सुरक्षा को लेकर गैजेट्स और तकनीकी उपकरणों की खरीद की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ईओयू के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) नैयर हसनैन खान ने बताया कि साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा से संबंधित त्वरित एवं ठोस कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने में साइबर आपरेशन केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए उन्नत तकनीक वाले सॉफ्टवेयर समेत अन्य तरह के उपकरणों की खरीद का निर्णय लिया गया है।

आरएंडडी विंग बना

ईओयू के डीआईजी (साइबर ) संजय कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराध पर नियंत्रण को लेकर सी-डैक के वैज्ञानिक भी काफी सहयोग कर रहे हैं। इनकी मदद से हरेक दिन 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। वहीं, शोध एवं विकास (आरएंडडी) विंग भी बनाया गया है। जहां सी-डैक के दो वैज्ञानिक प्रतिनियुक्त हैं। जांच में किसी प्रकार की समस्या होने पर वे इसका त्वरित समाधान निकालने में सहयोग करते हैं। एसओसी के गठन के बाद साइबर अपराध होने पर कार्रवाई में तेजी आएगी।

साइबर अपराधी की यू-ट्यूब और गूगल से ले रहे ट्रेनिंग

एडीजी ने बताया कि हाल ही तीन साइबर अपराधियों रामप्रवेश कुमार, विकास कुमार और मिथिलेश कुमार की गिरफ्तारी मधेपुरा से की गई। जांच में पता चला कि इन्होंने यू-ट्यूब और गूगल से साइबर फर्जीवाड़े की ट्रेनिंग ली है। आधार डेटा और बॉयोमेट्रिक अपलोड के अलावा आधार सत्यापन से संबंधित सॉफ्टवेयर को लैपटॉप में इंस्टाल कर यूआईडीएआई की वेबसाइट से लोगों के बॉयोमेट्रिक डाटा की चोरी कर लेते थे। फिर बॉयोमेट्रिक डेटा का फिंगर प्रिंट सिलिकॉन में बनवाकर साइबर ठगी करते थे। इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर यू-ट्यूब और गूगल में इस तरह के कंटेंट कैसे मौजूद हैं। इसके लिए केंद्रीय एजेंसी, सीडैक समेत अन्य के साथ समन्वय स्थापित कर जांच की जा रही है। इस पर रोक के लिए केंद्र सरकार से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की अनुशंसा की जाएगी।

