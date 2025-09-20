बिहार में साइबर फ्रॉड पर कसेगा नकेल, सी-डेक के वैज्ञानिक बना रहे सॉफ्टवेयर; EOU का प्लान समझिए

साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस(ईओयू) सी-डेक से मिलकर सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है।

बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने को जल्द ही साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) शुरू होगा। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अधीन एसओसी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने 14.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से साइबर सुरक्षा को लेकर गैजेट्स और तकनीकी उपकरणों की खरीद की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ईओयू के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) नैयर हसनैन खान ने बताया कि साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा से संबंधित त्वरित एवं ठोस कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने में साइबर आपरेशन केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए उन्नत तकनीक वाले सॉफ्टवेयर समेत अन्य तरह के उपकरणों की खरीद का निर्णय लिया गया है।

आरएंडडी विंग बना ईओयू के डीआईजी (साइबर ) संजय कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराध पर नियंत्रण को लेकर सी-डैक के वैज्ञानिक भी काफी सहयोग कर रहे हैं। इनकी मदद से हरेक दिन 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। वहीं, शोध एवं विकास (आरएंडडी) विंग भी बनाया गया है। जहां सी-डैक के दो वैज्ञानिक प्रतिनियुक्त हैं। जांच में किसी प्रकार की समस्या होने पर वे इसका त्वरित समाधान निकालने में सहयोग करते हैं। एसओसी के गठन के बाद साइबर अपराध होने पर कार्रवाई में तेजी आएगी।