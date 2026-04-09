बिहार में उपचुनाव का ऐलान, विधान परिषद की 1 सीट पर 12 मई को वोटिंग, 14 को रिजल्ट, पूरा शेड्यूल जानें

चुनाव को लेकर 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

Bihar By-election Schedule: बिहार विधान परिषद के भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय की रिक्त सीट पर उपचुनाव की रणभेड़ी बज गई है। इस सीट के लिए 12 मई को चुनाव के लिए मतदान होगा। लोकल बॉडी की यह विधान परिषद सीट राधा चरण साह के विधायक निर्वाचित होने के कारण 16 नवम्बर 2025 से रिक्त है। इनका कार्यकाल 7 अप्रैल 2028 तक था। गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की।

निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस चुनाव को लेकर 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। जबकि 27 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। वहीं, इस सीट के चुनाव को लेकर 12 मई को मतदान और उसके बाद 14 मई को मतों की गिनती की जाएगी।

चुनाव आयोग के नियमतों के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस उपचुनाव को लेकर भोजपुर और बक्सर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न दलों ने इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि, एनडीए के नेता फिर से इस सीट पर कब्जा जमाने का दावा कर रही।