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बिहार में उपचुनाव का ऐलान, विधान परिषद की 1 सीट पर 12 मई को वोटिंग, 14 को रिजल्ट, पूरा शेड्यूल जानें

Apr 09, 2026 01:37 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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चुनाव को लेकर 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

बिहार में उपचुनाव का ऐलान, विधान परिषद की 1 सीट पर 12 मई को वोटिंग, 14 को रिजल्ट, पूरा शेड्यूल जानें

Bihar By-election Schedule: बिहार विधान परिषद के भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय की रिक्त सीट पर उपचुनाव की रणभेड़ी बज गई है। इस सीट के लिए 12 मई को चुनाव के लिए मतदान होगा। लोकल बॉडी की यह विधान परिषद सीट राधा चरण साह के विधायक निर्वाचित होने के कारण 16 नवम्बर 2025 से रिक्त है। इनका कार्यकाल 7 अप्रैल 2028 तक था। गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की।

निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस चुनाव को लेकर 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। जबकि 27 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। वहीं, इस सीट के चुनाव को लेकर 12 मई को मतदान और उसके बाद 14 मई को मतों की गिनती की जाएगी।

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चुनाव आयोग के नियमतों के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस उपचुनाव को लेकर भोजपुर और बक्सर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न दलों ने इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि, एनडीए के नेता फिर से इस सीट पर कब्जा जमाने का दावा कर रही।

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विधान परिषद की इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के पास थी। राधाचरण साह इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राधाचरण साह को पार्टी ने संदेश विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दीपू सिंह को पराजित करके संदेश विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया। राधाचरण साह को 80,598 मिले और मात्र 27 मतों के अंतर से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दीपू सिंह को मात दे दी। संदेश के चुनाव परिणाम की काफी चर्चा हुई। राधाचरण साह की शैक्षणिक योग्यता मात्र 8वीं पास है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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