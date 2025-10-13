बाय-बाय मॉनसून, रक्सौल के रास्ते बिहार से विदाई, कहीं तर किया तो कहीं तरसाकर गया

बिहार में रक्सौल के रास्ते मॉनसून की विदाई शुरू हो गई है। मॉनसून सीजन में इस बार पटना समेत कुछ जिलों में अच्छी बरसात हुई, वहीं दूसरे जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा।

बिहार में मॉनसून की औपचारिक विदाई शुरू हो गई है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के रास्ते मॉनसून रविवार को विदा होने शुरू हो गया। पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले के कुछ भागों से भी इसकी विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसे देखते हुए सोमवार को बिहार से मॉनसून के समाप्त होने के आसार हैं।

बिहार में इस साल 17 जून को मॉनसून ने प्रवेश किया था। इसका विस्तार 19 जून तक राज्य भर में हो गया था। इसके बावजूद प्रदेश में दो वर्षों बाद इस साल सामान्य से 31 प्रतिशत कम बारिश हुई। राज्य में सामान्य बारिश 992.2 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसके मुकाबले सिर्फ 686.3 मिलीमीटर ही पानी गिरा।

जबकि साल 2024 में सामान्य से 20 और 2023 में सामान्य से 23 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। 2022 में मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से 32 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। जबकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि राज्य में इस बार सामान्य से 11 प्रतिशत तक अधिक बारिश होने के आसार हैं।