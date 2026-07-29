Buxar News: सड़क जाम करने के आरोप में 11 नामजद व 20 अज्ञात

Buxar News: आरा-बक्सर फोरलेन पर सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया। युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

Buxar News: प्राथमिकी दर्ज सड़क हादसे में युवक की मौत पर आरा-बक्सर फोरलेन किया था जाम आरोपितों की गिरफ्तारी पर जुटी पुलिस, संभावित ठिकानों पर छापेमारी बक्सर, हमारे संवाददता। औद्योगिक थाना क्षेत्र के चुरामनपुर के समीप सोमवार को सड़क हादसे में युवक की मौत के विरोध में सड़क जाम करने पर 11 नामजद व 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ औद्योगिक थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है।

हादसे का विवरण साथ ही आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले सोमवार की देर शाम चुरामनपुर के समीप एक मुकेश पांडेय पिता फूलचंद पांडेय पशुओं का चारा लेकर सड़क पार कर रहा था। तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रदर्शन की घटनाएँ दुर्घटना में हुई मौत के बाद आक्रोशितों ने पड़री मोड पर शव को सड़क पर रख जाम कर दिया। यहीं नहीं एनएच-922 के दोनों लेन पर बांस बल्ला रख टायर भी जलाया। जिससे सड़क की दोनों लेन जाम हो गई थी। वाहनों की लंबी कतार लगी थी। समझाने बुझाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ था।

कानूनी कार्रवाई इसपर सड़क जाम करने वालों की वीडियोग्राफी करायी गई थी। जिसके आधार पर थाना क्षेत्र के साहोपारा गांव निवासी राजकिशोर पांडेय, प्रतिक पांडेय, धर्मेंद्र राम, ओम प्रकाश राम, तेज नारायण पांडेय, राकेश पांडेय, अमित पांडेय, कल्लू पांडेय, विमलेश पांडेय, अंकित पांडेय व चुरामनपुर गांव निवासी अमन पासवान की पहचान हुई। इन सभी पर सड़क जाम करने के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपित किया गया है। (बक्सर से नवीन पाठक)