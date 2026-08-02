Buxar News: आपसी विवाद में मारपीट
Buxar News: नावानगर के सोनवर्षा गांव में युवक नीरज कुमार के साथ तीन नामजद और दो अज्ञात लोगों ने मारपीट की। युवक को गंभीर चोटें आईं, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। नीरज ने सोनवर्षा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Buxar News: नावानगर। सोनवर्षा थाना के स्थानीय गांव में नामजद लोगो द्वारा एक युवक के साथ मारपीट किया गया है। मारपीट में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। जिसका इलाज नावानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इस संबंध में जख्मी युवक नीरज कुमार द्वारा तीन नामजद तथा दो अज्ञात लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सोनवर्षा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।अपने आवेदन में पीड़ित ने लिखा है, कि वह सोनवर्षा बाजार से अपने घर जा रहा था । तभी सोनवर्षा गांव निवासी संजीत राम,टाइगर राम और सूरज बढ़ई समेत दोअन्य अज्ञात द्वारा मुझे पकड़कर मारपीट किया गया।जिससे
मै गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सोनवर्षा पुलिस ने बताया कि प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले कर जांच - पड़ताल की जा रही है। ( नावानगर से अरुण सिंह )
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