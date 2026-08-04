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Buxar News: देसी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-03 के लिएपेज-03 के लिए बक्सर। राजपुर थाना क्षेत्र के जमाउली नहर डेरा के समीप से पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। युवक की पहचान जमाउली नहर डेरा गांव...

Buxar News: देसी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार

Buxar News: पेज-03 के लिए बक्सर। राजपुर थाना क्षेत्र के जमाउली नहर डेरा के समीप से पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। युवक की पहचान जमाउली नहर डेरा गांव निवासी शिव साजन के पुत्र वशिष्ट प्रसाद के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि युवक वशिष्ट देसी कट्टा के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। उसकी तलाशी ली गई। उसके कमर से एक देसी कट्टा प्राप्त हुआ। युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस बात की आशंका जता रही है कि युवक किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए हथियार अपने पास रखा है।

साथ ही इस बात की पता लगाया जा रहा है कि हथियार युवक के पास किस तरह से आया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए युवक को जेल भेज दिया है।

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