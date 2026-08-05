Buxar News: स्तनपान शिशु के संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास का सर्वोत्तम आहार

स्तनपान शिशु के संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसके माध्यम से शिशु को संक्रमण से सुरक्षा मिलती है तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। उक्त बातें डीपीओ (आईसीडीसीएस) कवि प्रिया ने बुधवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान कहा। उन्होंने बताया कि छह माह शिशुओं को मां का दुध मिलना चाहिए। जिसमें आवश्यक पोषण होता है। इससे शिशु के अंदर कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। जो उसके पूरे जीवन काल तक सहयोग करती है। उनके अंदर इम्युनिटी पावर को बढ़ाता है। शिशुओं को कुपोषण से बचाता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि मां भी अपने सेहत का ख्याल रखें।

कार्यक्रम का आयोजन

बता दें कि जिले के सभी बाल विकास परियोजनाओं में 1 से 7 अगस्त 2026 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह का इस वर्ष का थीम जीवन की टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान: जो तरीका कारगर है, उसे और मजबूत करें रखा गया है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं के बीच स्तनपान के महत्व पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माताओं को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ करने, शिशु को जन्म से छह माह तक केवल मां का दूध देने की सलाह दी जा रही है। साथ ही छह माह के बाद ऊपरी आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोष्ठी, परामर्श सत्र, गृह भ्रमण, समुदाय आधारित जागरूकता गतिविधियां तथा पोषण संबंधी परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी स्तनपान के प्रति सकारात्मक सहयोग एवं समर्थन देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डीपीओ ने जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देश दिया कि विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आयोजित सभी गतिविधियों का प्रभावी संचालन करें। जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।