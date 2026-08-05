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Buxar News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बुधवार को सिमरी के आशा पड़री चौक के पास एक महिला बाइक सवार ई-रिक्शा की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। महिला, संजना देवी, जीविका समूह से जुड़ी हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने जा रही थीं।

Buxar News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार महिला घायल

Buxar News: पेज तीन के लिए ----- सिमरी। थाना क्षेत्र के आशा पड़री चौक के पास बुधवार को ई-रिक्शा की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार केशोपुर गांव निवासी संजना देवी जीविका समूह से जुड़ी हैं। वह जिले में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाइक से जा रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही संजना देवी सड़क पर गिर पड़ीं जिससे वह बुरी तरह घायल हो गईं।

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