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Buxar News: स्टाटर्र खराब होने से आठ दिनों से थाना समेत तीन मुहल्लों में पेयजल संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-05 के लिए10, कैप्सन :-बंद पड़ा वाटर टंकी चक्की, एक संवाददाता। चक्की प्रखंड की पानी टंकी पिछले आठ दिनों से खराब पड़ी है। स्टार्टर खराब होने के कारण चक्की थाना, रंगी डेरा और लक्ष्मण डेरा में नल-जल...

Buxar News: स्टाटर्र खराब होने से आठ दिनों से थाना समेत तीन मुहल्लों में पेयजल संकट

Buxar News: पेज-05 के लिए फोटो संख्या :-10, कैप्सन :-बंद पड़ा वाटर टंकी चक्की, एक संवाददाता। चक्की प्रखंड की पानी टंकी पिछले आठ दिनों से खराब पड़ी है।

पानी की आपूर्ति की समस्या

स्टार्टर खराब होने के कारण चक्की थाना, रंगी डेरा और लक्ष्मण डेरा में नल-जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। इससे सैकड़ों लोगों के साथ थाना परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों को भी पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। थाना के पुलिसकर्मियों ने बताया कि पानी टंकी की नियमित सफाई नहीं कराई जाती है और न ही पानी को शुद्ध रखने के लिए किसी प्रकार की दवा डाली जाती है। इससे पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बनी रहती है। ग्रामीण राजकुमार यादव, राकेश यादव, भोला यादव, सियाराम यादव, अशोक यादव और रामेश्वर यादव ने बताया कि पानी टंकी का स्टार्टर खराब होने से पिछले आठ दिनों से पानी की आपूर्ति बंद है। कई बार इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी गई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई।

ग्रामीणों की मांग

इस संबंध में नल-जल योजना के जूनियर इंजीनियर से मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल सका। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पानी टंकी की मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

पानी की टंकी किस कारण से खराब हुई है?
पानी टंकी का स्टार्टर खराब होने के कारण यह पिछले आठ दिनों से बंद है।
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