Buxar News: स्टाटर्र खराब होने से आठ दिनों से थाना समेत तीन मुहल्लों में पेयजल संकट

पानी की आपूर्ति की समस्या

स्टार्टर खराब होने के कारण चक्की थाना, रंगी डेरा और लक्ष्मण डेरा में नल-जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। इससे सैकड़ों लोगों के साथ थाना परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों को भी पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। थाना के पुलिसकर्मियों ने बताया कि पानी टंकी की नियमित सफाई नहीं कराई जाती है और न ही पानी को शुद्ध रखने के लिए किसी प्रकार की दवा डाली जाती है। इससे पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बनी रहती है। ग्रामीण राजकुमार यादव, राकेश यादव, भोला यादव, सियाराम यादव, अशोक यादव और रामेश्वर यादव ने बताया कि पानी टंकी का स्टार्टर खराब होने से पिछले आठ दिनों से पानी की आपूर्ति बंद है। कई बार इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी गई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई।