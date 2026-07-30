Buxar News: शिव मंदिर रोड में पेयजल व्यवस्था का प्रबंध करने की मांग
Buxar News: ब्रह्मपुर में, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजू रंजन वर्मा ने सावन मेले के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पेयजल व्यवस्था का बेहतर प्रबंध करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर तक जाने वाले रास्ते में सार्वजनिक चापाकल और वाटर एटीएम की कमी है। इसके अलावा, रघुनाथपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग भी उठी है।
Buxar News: ब्रह्मपुर। प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजू रंजन वर्मा ने जिला प्रशासन से सावन मेले को देखते हुए नगर पंचायत के शिव मंदिर रोड में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था का बेहतर प्रबंध करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूरे सावन माह में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक व दर्शन पूजन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आएंगे। लेकिन ब्रह्मपुर चौरस्ता से मंदिर तक जाने वाले रास्ते में एक भी सार्वजनिक जगह पर सरकारी चापाकल नहीं है। नगर पंचायत में लाखों रुपए खर्च करके लगे वाटर एटीएम भी इस रोड में एक भी नहीं है। इससे श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें सड़क किनारे दुकान या निजी मकान का सहारा इसके लिए लेना पड़ेगा।
रघुनाथपुर को नगर पंचायत बनाने की होने लगी मांग
ब्रह्मपुर। पंचायत एवं नगर निकायों के हो रहे परिसीमन में अब रघुनाथपुर को भी नगर पंचायत बनाने की मांग जोड़ पकड़ने लगी है। भाजपा नेता शंभू चंद्रवंशी ने नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा से रघुनाथपुर को भी नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रघुनाथपुर नगर पंचायत बनाने के हर शर्त को पूरा कर रहा है। ऐसी स्थिति में रघुनाथपुर को पंचायत से नगर पंचायत में अपग्रेड करने से उसका तेजी से विकास होगा जिसका लाभ रघुनाथपुर में निवास करने वाली हजारों लोगों को मिलेगा।
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