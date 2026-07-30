Buxar News: ब्रह्मपुर बीएन हाईस्कूल के प्रभारी व शिक्षक के बीच हुए विवाद की जांच

Buxar News: युवा के लिए ----- निष्पक्ष दोनों के बीच हुये कथित विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर पड़े प्रभाव के संबंध में भी जानकारी जुटाईब्रह्मपुर, निज संवाददाता। नगर के बीएन हाई स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक कृष्णा पाल और एक शिक्षक चंदन राय के बीच कुछ दिन पहले हुए कथित विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की घटना का गुरुवार को शिक्षा विभाग की टीम ने जांच की।

जांच की प्रक्रिया

अभिभावकों की भागीदारी

स्कूल के माहौल पर प्रभाव

जिला शिक्षा कार्यालय के निर्देश पर पहुंचे डीपीओ सुरेश प्रसाद व बीईओ जितेन्द्र कुमार ने विद्यालय पहुंच पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की। जांच के दौरान अधिकारियों ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, संबंधित शिक्षक सहित अन्य शिक्षकों से अलग-अलग पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। साथ ही वायरल वीडियो से जुड़े तथ्यों और विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर पड़े प्रभाव के संबंध में भी जानकारी जुटाई। अधिकारियों ने विद्यालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया और सभी पक्षों से निष्पक्ष जांच में सहयोग करने को कहा।इस दौरान पहुंचे ग्रामीण ओंकार पांडेय, प्रवीण कुमार मिश्रा, अजय गुप्ता, संजय गुप्ता सहित कई अन्य अभिभावकों ने भी विद्यालय की व्यवस्था व विवाद से संबंधित अपनी बातें अधिकारियों के समक्ष रखीं। कई अभिभावकों ने लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि विद्यालय में पढ़ाई का माहौल प्रभावित नहीं होना चाहिए और छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।लेकिन एक शिक्षक द्वारा विवाद से संबंधित वीडियो वायरल कर स्कूल के माहौल को बदनाम व खराब करने का प्रयास कथित तौर पर किया गया। इसका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के पठन-पाठन पर पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सभी पक्षों का बयान दर्ज किया गया है। प्राप्त शिकायतों व जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर वरीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके बाद विभागीय नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। (ब्रह्मपुर से कुंदन ओझा)