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Buxar News: सोवां गोलीकांड में 15 नामजद समेत 25 पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: सोवां और छतनवार गांव के बीच हुई मारपीट में पुलिस ने 15 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छेड़खानी के विरोध करने पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गोलीबारी की गई। पुलिस छापेमारी कर रही है।

Buxar News: सोवां गोलीकांड में 15 नामजद समेत 25 पर केस

Buxar News: पेज तीन के लिए ------ दो गिरफ्तार सोवां व छतनवार गांव के बीच रविवार को हुई थी मारपीट की घटना दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस न्यायिक कार्रवाई में जुटी कृष्णाब्रह्म, निज प्रतिनिधि।

घटना का विवरण

थाना क्षेत्र के सोवां गांव में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 नामजद व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में एक महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि शेष अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आरोप है कि शनिवार को छतनवार गांव के कुछ युवक सोवां पहुंचे और एक युवती से छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर गांव के ही एक व्यक्ति को पीटकर जख्मी कर दिए। बाद में कृष्णाब्रह्म में कोचिंग कर रहे जख्मी के बेटे के साथ भी आरोपितों ने मारपीट की।

पुलिस कार्रवाई

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना की शिकायत लेकर सोवां में ही छतनवार के युवकों के रिश्तेदारों के पास गए थे। इसी बात से नाराज होकर रविवार को करीब 20 बाइक पर सवार छतनवार गांव के युवक सोवां पहुंचे। वहां गाली-गलौज करने के बाद जख्मी व्यक्ति पर कट्टे से फायरिंग कर दिए। आरोपित घटनास्थल से कारतूस का खोखा भी उठा ले गए। साथ ही एक बाइक में आग लगाकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए। घटना के बाद दोनों गांवों के बीच तनाव बना रहा।

जांच और गिरफ्तारियां

सूचना मिलते ही कृष्णाब्रह्म पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि पीड़ित बिरंची कुमार के आवेदन पर सोवां गांव निवासी राजन यादव व संजय यादव तथा छतनवार गांव निवासी टिमिल यादव समेत 15 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने अजीत कुमार सिंह और एक महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। शेष अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

प्रश्न-उत्तर

क्या सोवां और छतनवार गांव में मारपीट की घटना हुई है?
हाँ, सोवां और छतनवार गांव के बीच रविवार को मारपीट की घटना हुई थी।
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