Buxar News: रेलवे प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं : सरोज
Buxar News: पेज-04 के लिएरना जारी फोटो संख्या :-11, कैप्सन :- शनिवार को बंद इटाढ़ी गुमटी के समीप धरना पर बैठे लोग बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी रेलवे गुमटी खोलने को लेकर शनिवार को तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन...
Buxar News: पेज-04 के लिए तीसरे दिन भी इटाढ़ी गुमटी खोलने को धरना जारी फोटो संख्या :-11, कैप्सन :- शनिवार को बंद इटाढ़ी गुमटी के समीप धरना पर बैठे लोग बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी रेलवे गुमटी खोलने को लेकर शनिवार को तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा।
धरने का संचालन
अध्यक्षता जिला संयोजक सरोज राजभर व संचालन डॉ. अजीत कुशवाहा ने की। धरना को संबोधित करते हुए सरोज राजभर ने कहा है कि रेलवे प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। हर दिन हजारों की संख्या में लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है। इस बात से रेलवे के अधिकारी जानते है। बावजूद ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
श्रद्धालुओं की समस्याएं
वहीं रेलवे गुमटी बंद रहने से श्रावण माह में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, बुजुर्ग यानी सभी वर्ग को काफी फजीहत हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अंतिम दम तक जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इटाढ़ी रेलवे गुमटी खुलवाने तक उनका संघर्ष मोर्चा लड़ाई लड़ता रहेगा। इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े।
सरकार की भूमिका
सरकार व प्रशासन के अधिकारियों का कार्य आम जनता को सुविधा प्रदान कराना है। परंतु यहां ठीक इसका उल्टा चल रहा है। रेलवे के अभियंताओं की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए का पुल बनते ही क्षतिग्रस्त हो गया। कहा गया कि जल्द दुरूस्त किया जाए। जबकि हकीकत है कि हर दिन पुल की समस्या बढ़ती जा रही है। उसका मरम्मत कार्य चल रहा है। कब तक चलेगा। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है।
आंदोलन का भविष्य
उन्होंने कहा कि अभी भी समय है इटाढी रेलवे गुमटी को जनता के हित में खोल दिए जाएं। अन्यथा संघर्ष मोर्चा अपने आंदोलन को काफी तेज करने का काम करेंगे। जिसकी जवाबदेही दोनों प्रशासन को लेनी पड़ेगी। उक्त धरना में जितेंद्र कुमार, अजीत कुमार, कृष्णावती देवी, दीनानाथ ठाकुर, विनोद कुशवाहा, व्यास चंदन तेजस्वी, जगनारायण सिंह, बीरबल पासवान, राम इकबाल ठाकुर, रमाकांत चंद्रवंशी, राजकुमार, गौतम चौहान, जेपी यादव, सूर्य कांति देवी ,रीमा देवी, जितेंद्र कुमार, कमलेश राव, रमन राजभर, मिथिलेश राजभर, ददन ठाकुर, मुन्ना ओझा, मनजी राजभर, लाल बाबू माली, गुड्डू शर्मा, दुलार कुशवाहा सहित अन्य मौजूद थे。
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