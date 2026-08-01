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Buxar News: पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश:

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित तरु मित्र उमेश गुप्ता रौनियार ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर पौधारोपण किया। उन्होंने 'हर घर तुलसी' अभियान के तहत तुलसी के पौधे वितरित किए और पांच फलदार व औषधीय पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का दायित्व है।

Buxar News: पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश:

Buxar News: डुमरांव, संवाद सूत्र। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित तरु मित्र उमेश गुप्ता रौनियार ने शनिवार को अपना जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर तुलसी, घर-घर तुलसी अभियान के अंतर्गत तुलसी के पौधों का वितरण किया तथा शहीद मर्द रोड स्थित एक परिसर में आम, अमरूद, समेत पांच छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। बढ़ते तापमान और प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के साथ हो रहे मानवीय खिलवाड़ का परिणाम हैं। मौके पर विमलेश कुमार सिंह, चुनचुन गुप्ता, विमल कुमार, वेदप्रकाश, शिव प्यारी देवी आदि उपस्थित रहे।

(डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

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