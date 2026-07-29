Buxar News: ट्रक के धक्के से क्षतिग्रस्त हुआ ट्रांसफार्मर, सत्रह घंटे सप्लाई ठप

Buxar News: मंगलवार की रात, स्टेशन रोड पर एक ट्रक ने ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी, जिससे वह क्षतिग्रस्त और गिर गया। इस घटना के कारण शहर का एक बड़ा इलाका 17 घंटे तक अंधेरे में रहा। बिजली कंपनी ने सुबह तक नए ट्रांसफार्मर के साथ सप्लाई बहाल करने का कार्य किया।

Buxar News: मंगलवार की देर रात स्टेशन रोड स्थित ट्रांसफार्मर को ट्रक ने मारी थी टक्कर क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिरा था ट्रांसफार्मर, रात से बडी आबादी अंधेरे में डूबी बिजली कंपनी ने सुबह तक बदल दिया ट्रांसफार्मर,देर शाम तक सप्लाई होगी बहाल फोटो डुमरांंव, हमारे प्रतिनिधि।

ट्रक की टक्कर की घटना शहर के स्टेशन रोड में मंगलवार की रात्रि लगभग एक बजे के आसपास ट्रक चालक ने ट्रांसफार्मर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि खंभे पर टंगा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर पडा। देर रात से एक बडा इलाका अंधेरे में डूब गया है।लगभग 17 घंटों से बिजली की सप्लाई बंद है। एक सप्ताह पहले भी शीला सिनेमा के समीप ट्रक के टक्कर से ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया था।

नोइंट्री लागू होने की जानकारी नोइंट्री खुलने पर मच जाती अफरातफरी ः भारी वाहनों के परिचालन से एन.एच.120 का पांच किलोमीटर भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। एन.एच.शहर के बीच से गुजरता है। जिसके कारण प्रशासन ने सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक नोइंट्री लागू कर दिया है। रात्रि समय नोइंट्री खुलते ही ट्रकों व टेलरों के संचालकों के बीच आगे निकलने की होड मच जाती है। उस वक्त शहर की सडकों से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। पांच किलोमीटर से लंबी कतार लगी रहती हैं।

ट्रक चालकों के बीच होड का कारण आगे निकलने की होड में हुआ टक्कर ः रात्रि समय शहर गहरी नींद में था। उस वक्त ट्रक चालकों के बीच आगे निकलने की होड मची हुई थी। अनुमान है कि ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक चालक ने ट्रांसफार्मर में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पडा। ट्रांसफार्मर का पूरा तेल जमीन पर फैल गया और बिजली की सप्लाई ठप हो गई। देर रात बिजली विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। तब तक चालक ट्रक के साथ भाग निकला था।

बिजली कंपनी की कार्रवाई देर रात से शुरु हुआ कामः बिजली कंपनी के कर्मी देर रात से पोल और ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई में जुट गए।शहरी जेई मो.इम्तियाज ने बताया कि सुबह होते-होते नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। नया ट्रांसफार्मर चार्ज में लगा हुआ है। बताया कि बुधवार की शाम सात बजे के बाद सप्लाई शुरु हो पाएगी। जेई ने बताया कि एक सप्ताह पहले शीला सिनेमा के समीप का ट्रांसफार्मर ट्रक के टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया था।कहा कि बेलगाम ट्रक चालकों के कारण आए दिन बिजली कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा है। (डुमरांव से अजय कुमार सिंह)