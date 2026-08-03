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Buxar News: सर्पदंश से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: धनसोई के दुल्फा पंचायत के हाजीपुर गांव में सोमवार को एक महिला की सांप के डंसने से मृत्यु हो गई। इंद्रावती देवी, जो रात में सो रही थीं, को एक जहरीले सांप ने डंसा। हालत बिगड़ने पर उन्हें प्रताप सागर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर है।

Buxar News: सर्पदंश से महिला की मौत

Buxar News: धनसोई। स्थानीय थाना क्षेत्र के दुल्फा पंचायत के हाजीपुर गांव में सोमवार की सुबह सांप के डंसने से एक महिला की मौत हो गई। प्राप्त सूचना के आनुसार हाजीपुर गांव निवासी संजय सिंह की 40 वर्षीय पत्नी इंद्रावती देवी रात में घर में सो रही थी। तभी, एक जहरीले सांप ने डंस लिया। झाड़-फूंक के दौरान हालत बिगड़ने पर उसे प्रताप सागर अस्पमाल ले जाया जा रहा था। लेकिन, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।

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