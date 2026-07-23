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Buxar News: कांग्रेस नेता की बाइक नीलगाय से टकराई, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर-कोचस स्टेट हाइवे पर एक सड़क दुर्घटना में कांग्रेस नेता रविन्द्र नाथ उपाध्याय की मौत हो गई। वे अपने घर से चौसा आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार नील गाय उनकी बाइक से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लोग शोक में डूब गए हैं।

Buxar News: कांग्रेस नेता की बाइक नीलगाय से टकराई, मौत

Buxar News: पेज वन के लिए -------- शोक चौसा प्रखंड के साथ ही पूरे जिले में शोक की लहर, दुःखी हुए लोग असामयिक मौत की घटना से परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल चौसा, एक संवाददाता।

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दुर्घटना का विवरण

बक्सर-कोचस स्टेट हाइवे पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित हादीपुर और मिश्रवलिया गांव के बीच दैतरा बाबा स्थल के पास गुरुवार को सड़क दुर्घटना में जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह बनारपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रविन्द्र नाथ उपाध्याय उर्फ बुचा उपाध्याय की मौत हो गई। दुर्घटना में बुचा उपाध्याय की मौत की सूचना से चौसा नगर पंचायत और प्रखंड सहित जिले के उन्हें जानने वाले हजारों लोग स्तब्ध रह गए। सभी जगह शोक की लहर दौड़ गई, वहीं परिजनों की चीत्कार से उनके गांव में कोहराम मच गया। उनके असामयिक मौत की घटना से परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है।

बुचा उपाध्याय की पहचान

दुर्घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में स्थित खिलाफतपुर मोहल्ले के रहने वाले स्व. राज किशोर उपाध्याय के 65 वर्षीय पुत्र बुचा उपाध्याय, जो अपने बेहतर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के अलावा व्यवहार कुशलता की वजह से पूरे जिले में बुचा बाबा के नाम से लोगों के बीच में लोकप्रिय थे।

दुर्घटना और उपचार

पुलिस सूत्रों के अनुसार बुचा उपाध्याय गुरुवार को दोपहर में अपने बक्सर शहर स्थित निवास से बाइक चलाकर चौसा आ रहे थे। वे जैसे ही मिश्रवलिया गांव से आगे बढ़ें तभी, अचानक तेज रफ्तार से नील गाय दौड़ते हुए आकर उनकी बाइक से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि वे बाइक सहित नीचे सड़क पर गिर गये। सिर में जबरदस्त चोट लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए। इस हृदयविदारक दर्दनाक घटना के बाद इस रास्ते से आने-जाने वाले राहगीरों ने तुरंत उन्हें उठाकर इलाज के लिए सबसे पहले चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाया। बताया जाता है कि यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक द्वारा उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने इलाज और जांच के क्रम में मृत घोषित कर दिया।

सामान्य प्रश्न

रविन्द्र नाथ उपाध्याय कब और कैसे दुर्घटना का शिकार हुए?
रविन्द्र नाथ उपाध्याय गुरुवार को अपनी बाइक से चौसा आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार नील गाय उनकी बाइक से टकरा गई।
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