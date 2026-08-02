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Buxar News: घास काटने गए अधेड़ की करंट से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: धनसोई के खरवानिया गांव में रविवार को करंट लगने से 55 वर्षीय गोरखनाथ सिंह की मौत हो गई। वह मवेशियों के लिए घास काटते समय बिजली के तार की चपेट में आए। घरवालों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांव में शोक का माहौल है।

Buxar News: घास काटने गए अधेड़ की करंट से मौत

Buxar News: धनसोई, एक संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के खरवानिया गांव के बधार में रविवार को करंट से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय गोरखनाथ सिंह के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि अधेड़ मवेशियों के लिए घास काट रहा था। इसी दौरान अचानक करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। करंट प्रवाहित होने से पूरा पेट झुलस गया। जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजन गंभीर अस्वस्था में उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया।

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सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची धनसोई पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। अपने पीछे दो पुत्र को छोड़ गया है।

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