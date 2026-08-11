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Buxar News: महरौरा तालाब में स्नान करने में डूबा किशोर, मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: महरौरा मंदिर के तालाब में स्नान करते समय एक किशोर सूरज कुमार डूब गया। उसका शव मंगलवार की सुबह निकाला गया, जिससे परिवार और गांव में मातम छा गया। उसकी माँ और भाई का हाल देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। थानाध्यक्ष ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

Buxar News: महरौरा तालाब में स्नान करने में डूबा किशोर, मचा कोहराम

Buxar News: पेज पांच की लीड -------- मातम किशोर के शव को मंगलवार की सुबह निकाला गया, तालाब से शव निकलते ही लोगों की काफी भीड़ जुट गई सावन की दूसरे सोमवारी पर दोस्तों के साथ आया था महरौरा मंदिर तालाब में स्नान कर रहे लोग किशोर को डूबते हुये नहीं देख पाएं थे 01 दिन बाद युवकों ने तालाब से निकाला शव, सम्हार में पसरा मातम फोटो संख्या- 04, कैप्सन- मंगलवार को महरौरा तालाब से शव निकाले जाने के बाद देखने के लिए जुटी भीड़। डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि।

दुर्घटना का विवरण

सावन की दूसरी सोमवारी पर दोस्तों के साथ महरौरा शिव मंदिर तालाब में स्नान के दौरान एक किशोर डूब गया। किशोर के शव को मंगलवार की सुबह निकाला गया। तालाब से किशोर का शव निकलते ही लोगों की काफी भीड़ जुट गई। उधर बेटे की मौत की खबर मिलते ही विधवा मां बिलख -बिलख कर रो पड़ी। तालाब किनारे का दृश्य हर किसी को मर्माहत कर रहा था।

परिवार की स्थिति

थाना क्षेत्र के सम्हार गांव निवासी स्व. विनोद सिंह यादव का 16 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार सावन की दूसरे सोमवारी को महरौरा शिव मंदिर आया था। बताया गया कि कुछ लोग मंदिर के बगल के तालाब में स्नान कर रहे थे। किशोर के दोस्त भी स्नान करने लगे। यह देख सूरज भी तालाब में उतरकर स्नान करने लगा। लेकिन, तुरंत वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। आसपास स्नान कर रहे लोगों यह अहसास नहीं हुआ कि सूरज डूब रहा है। कुछ ही पल में वह पानी के नीचे चला गया।

शव की बरामदगी

दोस्तों को पता नहीं चला कि सूरज डूब गया ग्रामीणों ने बताया कि साथ में स्नान कर रहे दोस्तों को पता नहीं चला कि सूरज डूब गया है। तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। दोस्त गांव लौट आएं। लेकिन, सूरज वापस नहीं आया। दो भाइयों में सूरज छोटा था। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ा भाई मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। मंगलवार की सुबह लोगों को उसके डूबने की आशंका हुई। काफी मशक्कत के बाद तालाब से उसका शव बरामद किया गया। बेटे का शव देख जहां मां दहाड़ मारकर रो रही थी। वहीं बड़े भाई के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस परिवार की पीड़ा देखकर तालाब किनारे खड़े हर किसी की आंखें नम हो रही थी। थानाध्यक्ष संजय सिन्हा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में यूडी केस दर्ज किया जा रहा है।

प्रश्नोत्तर

किशोर सूरज कुमार की उम्र क्या थी?
किशोर सूरज कुमार की उम्र 16 वर्ष थी।
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