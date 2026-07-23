Buxar News: 2005 के पंचायत उपचुनाव में जीतकर बने थे बनारपुर पंचायत के मुखिया

Buxar News: कांग्रेस नेता बुचा उपाध्याय का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उन्हें सामाजिक कार्यों में सक्रियता और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। उनका निधन चौसा और बक्सर जिले के लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। अनेक नेताओं और ग्रामीणों ने उनके निधन पर दुःख व्यक्त किया।

Buxar News: पेज वन पर गई खबर की फालोअप --------- शोक फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे कांग्रेस नेता बुचा उपाध्याय सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे फोटो संख्या- 10, कैप्सन- गुरुवार को सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद सदर अस्पताल में रोती-बिलखती बुचा उपाध्याय की पत्नी व अन्य। फोटो संख्या- 05, कैप्सन- बुचा उपाध्याय। चौसा, एक संवाददाता। रविन्द्र नाथ उपाध्याय उर्फ बुचा उपाध्याय अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपने व्यवहार कुशलता की वजह से बुचा बाबा के नाम से लोगों के बीच जाने जाते थे।

बुचा उपाध्याय की राजनीतिक यात्रा यहां उनकी इतनी लोकप्रियता हासिल थी कि वे जीवनपर्यंत अपने सभी चाहने वालों के चहेता बने रहे। यही कारण था कि वर्ष 2003 के पंचायत चुनाव में बनारपुर पंचायत के मुखिया बनने वाले बनारपुर निवासी शिववचन सिंह के दो साल बाद निधन होने के बाद 2005 में जब पंचायत उप चुनाव कराया गया तो बुचा बाबा ने जीत हासिल कर बनारपुर पंचायत का मुखिया बनने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने 2022 में नगर पंचायत के चुनाव में भी मुख्य पार्षद के लिए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा था। इस लड़ाई में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को अच्छी टक्कर दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। बावजूद उनकी राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगातार दिलचस्पी बनी रही।

समाज के लिए अपूरणीय क्षति वे सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे और लोगों की यथासंभव मदद भी किया करते थे। यही कारण है कि गुरुवार को जब सड़क हादसे में जब उनके निधन की दुखद खबर सामने आई तो इस मनहुस खबर ने लोगों को बहुत दुखी कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बुचा उपाध्याय कभी अपने जमाने में फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। उनके साथ पढ़ने वाले उन्हीं के गांव खिलाफतपुर के रहने वाले रामप्रवेश प्रसाद ने बताया कि हम लोग एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं। बताया कि बुचा बाबा अपने जमाने में फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। फुटबॉल में उनकी इतनी रुचि थी कि उनका पढ़ाई में मन कम लगता था। कई जगहों पर फुटबॉल मैच खेलकर उन्होंने अपने दम पर उन्होंने अपनी टीम को विजेता बनाया था।

कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया बुचा बाबा का निधन अत्यंत दुखद और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बक्सर/चौसा, एक संवाददाता। कांग्रेसी नेता सह बनारपुर पंचायत के पूर्व मुखिया बुचा उपाध्याय की गुरुवार को सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन ने यहां के लोगों को बहुत ही दुखी कर दिया। जिसने भी इस मनहुस खबर को सुना। सबने यही कहा कि यह चौसा और बक्सर जिले के लिए बहुत ही दुखद और अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। पूर्व जिला पार्षद डॉ मनोज यादव, नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किरण देवी, पूर्व मुखिया बृजबिहारी सिंह, समाजसेवी विकास राज, श्रीभगवान उपाध्याय, गीता प्रसाद मिश्र, प्राचार्य अरुण कुमार मिश्र, बनारपुर की पूर्व मुखिया जायसा देवी, रामभजन राम, रामप्रवेश प्रसाद, अरुण पहलवान, काजू मिश्रा और महर्षि च्यवन कॉलेज के प्राचार्य उदय नारायण चौबे सहित कई अन्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। किसान संघ के नेता रामप्रवेश यादव ने बताया कि बक्सर की जनता ने भी एक सच्चा जनसेवक खो दिया है। स्वर्गीय उपाध्याय जी का व्यवहार अत्यंत सौम्य था और वे हर वर्ग के लोगों के बीच अपनी सहजता और संवेदनशीलता के लिए जाने जाते थे। इधर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडे ने कहा कि बूचा उपाध्याय कांग्रेस संगठन की अमूल्य धरोहर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस की विचारधारा, सामाजिक समरसता और जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, संगठन के प्रति अटूट निष्ठा और हर कार्यकर्ता के प्रति आत्मीय व्यवहार उन्हें सबसे अलग पहचान दिलाता था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉ. प्रमोद ओझा ने कहा कि बूचा उपाध्याय जी संगठन के समर्पित एवं कर्मठ सिपाही थे। जिला कांग्रेस अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद कुशवाहा ने कहा कि बूचा उपाध्याय जी का स्नेह, मार्गदर्शन और संगठन के प्रति समर्पण सदैव कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता रहेगा।