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Buxar News: एसएम कॉलेज रोड पर वाहनों का बढ़ा दबाव, लग रहा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज पांच के लिए --- डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय शहर के एसएम कॉलेज रोड में वाहनों के दवाब बढ़ने से गुरुवार को दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। बता दें कि मुख्य स्टेशन रोड के जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो...

Buxar News: एसएम कॉलेज रोड पर वाहनों का बढ़ा दबाव, लग रहा जाम

Buxar News: पेज पांच के लिए --- डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय शहर के एसएम कॉलेज रोड में वाहनों के दवाब बढ़ने से गुरुवार को दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। बता दें कि मुख्य स्टेशन रोड के जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो जाने के कारण अधिकांश छोटे वाहन चालक अब एसएम कॉलेज रोड का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन की ओर आ-जा रहे हैं। इससे इस सड़क पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया है और सुबह से लेकर शाम तक जाम की समस्या आम हो गई है। स्थिति यह है कि ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक और निजी चारपहिया वाहनों की लंबी कतार अक्सर सड़क पर लग जाती हैं।

सड़क अपेक्षाकृत संकरी होने और दोनों ओर वाहनों के अनियमित खड़े रहने से जाम और भी गंभीर हो जाता है। जाम में स्कूली बच्चों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों और यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों को चंद दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की बदहाल स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

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