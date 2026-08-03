Buxar News: दुर्गा मंदिर के समीप अवैध पार्किंग में वाहनों के पड़ाव से लग रहा जाम

Buxar News: डुमरांव के स्टेशन के समीप दुर्गा मंदिर के तीनमुहानी पर अवैध पार्किंग के कारण हर दिन यातायात जाम लग रहा है। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का निर्माण न होने के कारण जलजमाव की स्थिति बनती है। नागरिकों ने अवैध पार्किंग खत्म करने की मांग की है।

Buxar News: पेज पांच के लिए ------ स्टेशन दुर्गा मंदिर की तीन मुहानी एनएच 120 को फोरलेन को जोड़ती है रेलवे और एनएच के विवाद में सड़क का निर्माण रह गया अधूरा फोटो संख्या- 04, कैप्सन- सोमवार को डुमरांव दुर्गा मंदिर के समीप सड़क पर खड़े वाहन। डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। शहर के स्टेशन के समीप स्थित दुर्गा मंदिर के तीनमुहानी पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग में वाहनों के पड़ाव से हर दिन जाम लगता है।

अवैध पार्किंग और यातायात समस्या यहां ट्रैफिक रुल का पालन नहीं होने से हर दिन यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क किनारे अवैध पार्किंग में खड़े ऑटो व यात्री बसों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के कारण मंदिर आने वाले भक्तों को भी परेशानी होती है। दुर्गा मंदिर के सामने से एनएच 120 शुरू होती है। मंदिर के सटे रेलवे की सड़क स्टेशन होते पूर्वी और पश्चिमी रेलवे गुमटी को जोड़ती है। यह सड़क गुमटी पार फोरलेन में जाकर मिलती है। गुमटी को जोड़ने वाली सडक टूटकर पूरी तरह जर्जर हो गई है। रेलवे की सड़क होने के कारण एनएच इधर सड़क निर्माण नहीं कराया है। परिणाम यह कि बरसात होते ही दुर्गा मंदिर के सामने पानी जमा हो जाता है।

नागरिकों की समस्याएँ साथ ही रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क पर होने जलजमाव से स्टेशन और मंदिर जाने वालों लोगों को काफी परेशानी होती है। मंदिर के तीनमुहानी पर तीन तरफ से वाहनों का आवागमन होता है। स्टेशन की ओर से यात्रियों व वाहनों की भीड़ आती है। वहीं बक्सर की ओर से आने वाली बसों का यही ठहरांव होता है। ऑटो भी सड़क किनारे लगे रहते है। यात्री बसे भी नियम के विपरीत जाम के बीच से निकलती है। ऐसे में पूरी तीनमुहानी जाम हो जाती है। सबसे अधिक परेशानी स्टेशन की ओर से आने वाले यात्री वाहनों की होती है। जिसके कारण जाम की समस्या बनी रहती है। यही स्थिति टिकट घर के समीप बनी रहती है। यहां अवैध रुप से ठेला,ऑटो व बाइक के पार्किंग से जाम की समस्या बनी रहती है। अवैध पार्किंग के खिलाफ पहले भी पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया था। लेकिन, कुछ दिन बाद ही स्थिति पहले जैसी हो गई है। नागरिकों ने अवैध पार्किंग से मुक्ति दिलाने की मांग की है। -- दुर्गा मंदिर के समीप जाम नहीं लगे। इसके लिए डुमरांव थाने को निदेशित किया जा रहा है। पोलस्त कुमार, एसडीपीओ, डुमरांव (डुमरांव से अजय कुमार सिंह)