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Buxar News: फोरलेन पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार मासूम सहित तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर-आरा फोरलेन पर एक अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से दो युवक और एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 19 वर्षीय दुर्गेश यादव, 16 वर्षीय बिहारी खरवार और 2 वर्षीय रोहित कुमार शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया। ट्रैक्टर चालक फरार है।

Buxar News: फोरलेन पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार मासूम सहित तीन घायल

Buxar News: पेज तीन के लिए -- एक रेफर बाइक क्षतिग्रस्त हो गई व तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी टक्कर मारने के बाद फरार ट्रैक्टर चालक की पहचान में जुटी पुलिस ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। बक्सर-आरा फोरलेन पर बुधवार को अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो युवक सहित एक मासूम घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को वाराणसी रेफर किया गया है। घायलों में 19 वर्षीय दुर्गेश यादव, 16 वर्षीय बिहारी खरवार और दो वर्षीय रोहित कुमार शामिल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों एक ही बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान गरहथा।

घटनास्थल विवरण

गांव गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से पहले पीएचसी रघुनाथपुर में ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दुर्गेश यादव को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। वहीं, अन्य दोनों घायलों का इलाज पीएचसी में हो रहा है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल व घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस टक्कर मारने के बाद फरार ट्रैक्टर चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दुर्घटना में कौन-कौन घायल हुए?
घायलों में 19 वर्षीय दुर्गेश यादव, 16 वर्षीय बिहारी खरवार और दो वर्षीय रोहित कुमार शामिल हैं।
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