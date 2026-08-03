Buxar News: एफओबी पर टैक्टर चढ़ाने वाले चालक पर एफआईआर दर्ज
Buxar News: बक्सर के इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर एफओबी पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले चालक रामजी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह घटना 31 जुलाई को हुई थी। गिरफ्तार चालक की पहचान रामजी यादव के रूप में हुई है, और रेलवे सुरक्षा बल आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
Buxar News: बक्सर। शहर के इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के समीप एफओबी पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले चालक रामजी यादव को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया। बता दें कि 31 जुलाई को रेलवे फुट ओवर ब्रिज पर ट्रैक्टर चढ़ाने का मामला सामने आया था। मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालक की पहचान रामजी यादव (39 वर्ष), पिता मोहन यादव, निवासी ग्राम बैरी, थाना इटाढ़ी, जिला बक्सर के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में रेलवे के सुसंगत प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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